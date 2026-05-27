TKMS - Aktie gewinnt kräftig - 27.05.2026

Der Kurs der TKMS Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,73 %.

Mit einer Performance von +4,33 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +0,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 86,80€, mit einem Plus von +4,33 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +13,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +26,26 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,76 % 1 Monat +4,74 % 3 Monate -11,73 % 1 Jahr -12,39 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:01 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,28 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,27 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,87 % zu

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.