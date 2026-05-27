Silberpreis
Silberpreis bricht ein jetzt 74,36 USD
Starker Abverkauf: Silber verliert -3,40 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,03 %
|1 Monat
|+1,32 %
|3 Monate
|-13,16 %
|1 Jahr
|+129,62 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,88561USD. Heute steht er bei 74,36USD. Das Investment wäre auf 27.656,8USD gewachsen – eine Steigerung von +176,57 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetOnline-Forum zeigt überwiegend vorsichtig-skeptisches Silber-Sentiment. Kursbewegungen gelten als stark von Großinvestoren abhängig; Silber wirkt wie ein Spielball der Big Boys. Kurzfristig bleibt Unsicherheit, es gibt Spekulation auf Ab- oder Anstieg (z. B. 72 als Level). Minenaktien tragen Totalausfallrisiken. Befreiungsschlag bei Silber/Minen scheint weit entfernt. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben; Quelle: wallstreetonline.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|350,40EUR
|-1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,12EUR
|-1,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|253,18EUR
|-0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|387,84EUR
|-1,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,56EUR
|-0,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|604,90EUR
|-1,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|368,50EUR
|-0,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,61EUR
|-0,82 %
|Long
|1
|0,00
|123,15EUR
|-1,08 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,737EUR
|+0,70 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.