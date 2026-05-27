Silberpreis bricht ein jetzt 74,36 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,03 % 1 Monat +1,32 % 3 Monate -13,16 % 1 Jahr +129,62 %

Silber bricht kräftig ein:auf 74,36. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,88561USD. Heute steht er bei 74,36USD. Das Investment wäre auf 27.656,8USD gewachsen – eine Steigerung von +176,57 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetOnline-Forum zeigt überwiegend vorsichtig-skeptisches Silber-Sentiment. Kursbewegungen gelten als stark von Großinvestoren abhängig; Silber wirkt wie ein Spielball der Big Boys. Kurzfristig bleibt Unsicherheit, es gibt Spekulation auf Ab- oder Anstieg (z. B. 72 als Level). Minenaktien tragen Totalausfallrisiken. Befreiungsschlag bei Silber/Minen scheint weit entfernt. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben; Quelle: wallstreetonline.