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    OHB Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die OHB Aktie, bisher, um -8,32 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 27.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

    Wie hat sich die OHB-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -8,32 % musste die OHB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 518,00, mit einem Minus von -8,32 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die OHB-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +143,35 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -16,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +101,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +404,00 % gewonnen.

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,09 %
    1 Monat +101,42 %
    3 Monate +143,35 %
    1 Jahr +662,10 %
    Stand: 27.05.2026, 13:02 Uhr

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,15 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,91 %. Airbus notiert im Plus, mit +2,31 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,28 %. Lockheed Martin verliert -0,22 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,25 %.

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    Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    OHB

    -10,62 %
    -16,09 %
    +101,42 %
    +143,35 %
    +662,10 %
    +1.702,86 %
    +1.475,00 %
    +2.980,02 %
    +5.111,56 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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