Verbio Aktie fällt um -3,12 % - 27.05.2026

Die Verbio Aktie ist bisher um -3,12 % auf 37,30€ gefallen. Das sind -1,20 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,83 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Verbio-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +43,57 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +9,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +82,00 %.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,86 % 1 Monat -0,97 % 3 Monate +43,57 % 1 Jahr +308,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen bei Verbio: Diskussionen über Hype und Spekulation (auch wegen Datenzentrum-/2G‑Vergleichen), Analystenlob für Q3 und Guidance‑Anhebung sowie höhere THG‑Quoten als Umsatztreiber, aber ebenso Warnungen vor Überbewertung, schwacher Charttechnik, Öl-/Geopolitik‑Risiken und Hinweisen auf aktive Handelsvolumina.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,38 Mrd. € wert.

Die Aktie von Verbio (WKN: A0JL9W) war vom Rekordhoch aus dem Jahr 2022 bei 88,10 EUR bis auf ein im April 2025 bei 7,14 EUR verzeichnetes Mehrjahrestief abgestürzt. Seither schwingen die Bullen wieder das Zepter im übergeordneten Chartbild. Sie katapultierten die Notierung bis auf ein im April dieses Jahres gesehenes Verlaufshoch bei 47,26 EUR, wo eine bearishe Engulfing-Tageskerze eine Korrekturphase einläutete. Mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster ...

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.