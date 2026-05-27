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    Besonders beachtet!

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    Flow Traders Aktie mit heftigem Kursrutsch - -13,20 % - 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Flow Traders Aktie bisher Verluste von -13,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Flow Traders Aktie.

    Besonders beachtet! - Flow Traders Aktie mit heftigem Kursrutsch - -13,20 % - 27.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Flow Traders ist ein führender Liquiditätsanbieter im ETP-Markt, bekannt für seine fortschrittliche Technologie und Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Virtu Financial und Jane Street. Einzigartig ist ihre Fähigkeit, auch in volatilen Märkten Liquidität zu gewährleisten.

    Flow Traders aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Flow Traders Aktie. Mit einer Performance von -13,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Flow Traders Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,20 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Flow Traders mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,99 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Flow Traders Aktie damit um -14,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,25 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,13 % gewonnen.

    Flow Traders Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,78 %
    1 Monat -7,25 %
    3 Monate -1,99 %
    1 Jahr +4,98 %
    Stand: 27.05.2026, 13:02 Uhr

    Informationen zur Flow Traders Aktie

    Es gibt 46 Mio. Flow Traders Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd. € wert.

    Flow Traders Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Flow Traders Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Flow Traders Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Flow Traders

    -13,80 %
    -14,78 %
    -7,25 %
    -1,99 %
    +4,98 %
    +34,38 %
    +12,48 %
    ISIN:BMG3602E1084WKN:A3D5AT
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