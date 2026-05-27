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    Besonders beachtet!

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    Seagate Technology Holdings Aktie heute im Plus (750,00€) - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die Seagate Technology Holdings Aktie, bisher, um +3,02 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Seagate Technology Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Seagate Technology Holdings Aktie heute im Plus (750,00€) - 27.05.2026
    Foto: Sundry Photography - 328659349

    Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

    Seagate Technology Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,02 % konnte die Seagate Technology Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Seagate Technology Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,96 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 750,00, mit einem Plus von +3,02 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Seagate Technology Holdings einen Gewinn von +116,81 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +222,61 % gewonnen.

    Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,24 %
    1 Monat +47,45 %
    3 Monate +116,81 %
    1 Jahr +649,30 %
    Stand: 27.05.2026, 13:03 Uhr

    Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

    Es gibt 224 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 168,62 Mrd. € wert.

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    Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Seagate Technology Holdings

    +3,85 %
    +18,87 %
    +48,24 %
    +117,96 %
    +653,29 %
    +1.189,66 %
    +867,00 %
    +878,13 %
    ISIN:IE00BKVD2N49WKN:A3CQU7
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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