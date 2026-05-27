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    Besonders beachtet!

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    Micron Technology Aktie auf Höhenflug - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um +6,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie auf Höhenflug - 27.05.2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Micron Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,47 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +14,36 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 821,40, mit einem Plus von +6,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Micron Technology einen Gewinn von +134,80 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +34,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +91,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +228,72 % gewonnen.

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +34,52 %
    1 Monat +91,56 %
    3 Monate +134,80 %
    1 Jahr +884,19 %
    Stand: 27.05.2026, 13:04 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Micron: Befürchtet wird ein Überangebot durch Kapazitätserweiterungen und fallende Margen, während KI-Speicherhunger fundamentale Treiber bleibt. Kurzfristig drehen sich die Diskussionen um Chartmarken wie 800€ Rücksetzer und Durchbruch in den 900–1000$-Bereich sowie UBS-Kursziele über 1.6k$. Micron gilt als zyklischer Wert; Debatten drehen sich auch um UBS-Beteiligung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 917,30 Mrd. € wert.

    Dax legt zu - Künstliche Intelligenz und Iran-Hoffnung treiben


    Der Dax hat nach seinem Rücksetzer vom Vortag am Mittwoch wieder den Weg nach oben gefunden. Nach wie vor setzen die Anleger laut Anna Macdonald von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown auf den Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI). …

    Gewinne - Akzo Nobel mit Kurssprung


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    Auch Micron und SK Hynix in Riege der Bewertungs-Billionäre


    Die Rekordjagd im Halbleitersegment treibt die Marktkapitalisierungen der großen Namen der Branche immer weiter in die Höhe. Mit den jüngsten Kurssprüngen stiegen gleich zwei Aktien in die Klasse der Bewertungs-Billionäre auf. Sowohl Micron als …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,89 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,02 %.

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    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

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    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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