Micron Technology Aktie auf Höhenflug - 27.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,47 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +14,36 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 821,40€, mit einem Plus von +6,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Micron Technology einen Gewinn von +134,80 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +34,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +91,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +228,72 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +34,52 % 1 Monat +91,56 % 3 Monate +134,80 % 1 Jahr +884,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Micron: Befürchtet wird ein Überangebot durch Kapazitätserweiterungen und fallende Margen, während KI-Speicherhunger fundamentale Treiber bleibt. Kurzfristig drehen sich die Diskussionen um Chartmarken wie 800€ Rücksetzer und Durchbruch in den 900–1000$-Bereich sowie UBS-Kursziele über 1.6k$. Micron gilt als zyklischer Wert; Debatten drehen sich auch um UBS-Beteiligung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 917,30 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,89 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,02 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.