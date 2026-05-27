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    Besonders beachtet!

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    Palo Alto Networks Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die Palo Alto Networks Aktie, bisher, um -3,94 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Palo Alto Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Palo Alto Networks Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 27.05.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 415520491

    Palo Alto Networks ist ein führender Cybersecurity-Anbieter mit Fokus auf Next-Gen-Firewalls, Cloud-Sicherheit (Prisma Cloud), Netzwerk- und Endpoint-Schutz (Strata, Cortex) sowie Security-Orchestrierung. Starke Marktstellung im Enterprise-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cisco, Fortinet, Check Point, CrowdStrike, Zscaler. USPs: integrierte Plattform, hohe Automatisierung, starke Threat-Intelligence.

    Palo Alto Networks Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Die Palo Alto Networks Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,94 % auf 212,15. Damit verliert die Aktie -8,70  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Palo Alto Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,73 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 212,15, mit einem Minus von -3,94 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Palo Alto Networks Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +72,60 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um +4,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,34 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palo Alto Networks +36,99 % gewonnen.

    Palo Alto Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,63 %
    1 Monat +42,34 %
    3 Monate +72,60 %
    1 Jahr +30,29 %
    Stand: 27.05.2026, 13:04 Uhr

    Informationen zur Palo Alto Networks Aktie

    Es gibt 811 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,70 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Fortinet und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. Fortinet notiert im Minus, mit -3,14 %.

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    Ob die Palo Alto Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palo Alto Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palo Alto Networks

    -4,12 %
    +4,63 %
    +42,34 %
    +72,60 %
    +30,29 %
    +119,29 %
    +328,08 %
    +983,75 %
    +2.492,12 %
    ISIN:US6974351057WKN:A1JZ0Q
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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