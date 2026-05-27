CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 27.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -3,69 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,16 %, geht es heute bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +74,77 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +6,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CrowdStrike Holdings Registered (A) auf +39,03 %.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,13 % 1 Monat +46,80 % 3 Monate +74,77 % 1 Jahr +37,70 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:04 Uhr

Es gibt 255 Mio. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,52 Mrd. € wert.

OpenRouter, die Plattform für den Austausch von KI-Modellen, gab heute eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 113 Millionen US-Dollar bekannt, die von CapitalG, dem unabhängigen Wachstumsfonds von Alphabet, angeführt wurde. Zu den Investoren …

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Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.