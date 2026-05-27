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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Dermapharm auf 44 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Dermapharm auf 44 Euro an
    • Profitabilität wächst dank besserem Produktmix
    • EPS Prognosen 2026 und 2027 um 17 und 19 Prozent erhöht
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Dermapharm auf 44 Euro - 'Hold'
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 47,95 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..

    Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -29,09 %/+25,13 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 44 Euro


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    Community Beiträge zu Dermapharm Holding - A2GS5D - DE000A2GS5D8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dermapharm Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen von Rückkauf/Einziehung eigener Aktien und fortlaufenden Käufen des Großaktionärs Themis/Beier auf Streubesitz, Marktkapitalisierung und Übernahmewahrscheinlichkeit. Diskutiert werden Uneinheitlichkeiten in Registern vs. Bundesanzeiger zur Einziehung, Berechnung der ausstehenden Aktien (49.540.810), aktuelle Käufe (u.a. 380.000 zu €46,83), Schätzung des Anteils (~89–90%+), sinkender Free Float und ein möglicher Squeeze‑out sowie Folgen für Kurs und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Dermapharm Holding eingestellt.

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    dpa-AFX
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