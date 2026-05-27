ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Dermapharm auf 44 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel für Dermapharm auf 44 Euro an
- Profitabilität wächst dank besserem Produktmix
- EPS Prognosen 2026 und 2027 um 17 und 19 Prozent erhöht
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 47,95 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -29,09 %/+25,13 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 44 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dermapharm Holding - A2GS5D - DE000A2GS5D8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dermapharm Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Dermapharm Holding eingestellt.
Ja und wie es aussieht ist der 1.Schritt getan. Habe mich wegen dem Rückkaufsangebot damals ja auch entschieden keine meiner Aktien anzubieten.
Habe mal kurz überschlagen, wie hoch der Anteil des Großaktionärs im Moment ist.
- 30.6.25 41.501.000 Aktien (77,08%), damit letzte meldepflichtige Schwelle überschritten
- 3.7.25 Kauf 100.000 Aktien
- 30.10.25 Kauf 1.080.000 Aktien
- 8.12.25 Kauf 1.438.000 Aktien
=> Bestand 44.119.000 Aktien (81,94%)