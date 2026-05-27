Jefferies hebt Ziel für Dermapharm auf 44 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 47,95 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -29,09 %/+25,13 % bedeutet.