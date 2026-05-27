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    ROUNDUP/Flugbranche

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    Treibstoff für Sommerflüge ist sicher

    Für Sie zusammengefasst
    • Kerosinversorgung im Sommer laut Branche gesichert
    • Fraport sichert Umbuchung oder Erstattung zu
    • Tui garantiert festen Preis für Pauschalreisen
    ROUNDUP/Flugbranche - Treibstoff für Sommerflüge ist sicher
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Große Unternehmen aus der deutschen Luftfahrt- und Tourismus-Industrie haben den Kunden versichert, dass sie im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins fürchten müssten. Man habe an den eigenen Drehkreuzen sowie an weiteren Flughäfen keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet sei, erklärte Lufthansa -Vorstandsmitglied Dieter Vranckx in einer Mitteilung. Ausbleibende Treibstoff-Lieferungen durch die Straße von Hormus würden durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. Zudem hätten europäische Raffinerien ihre Kerosin-Produktion auf das maximale Level hochgefahren.

    Auch der Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte will den Passagieren die Angst vor Kerosin-Engpässen nehmen. "Ich würde jedem Fluggast klar sagen: Mach dir über deine Buchung derzeit keine Sorge", sagte der Fraport -Vorstandschef dem "Handelsblatt". Selbst wenn es in irgendeiner Region der Welt doch einen Engpass geben sollte, werde man umgebucht oder bekomme sein Geld zurück. "Und die Sorge, dass man irgendwo strandet, ist nach meiner Einschätzung unbegründet. Länder wie Indien oder China gehen sehr professionell durch Anlegen von Reserven mit der Situation um. Ein Flugzeug, das dort landen darf, wird auch wieder zurückfliegen."

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    Bereits am Wochenende hatte der Chef des Veranstalters Tui , Sebastian Ebel, von einer stabilen Versorgung berichtet, bei der man keine Störungen sehe. Zudem versprach er den Kunden in einem LinkedIn-Post eine Preisgarantie auch für Pauschalreisen: "Der Preis, den du gebucht hast, ist der Preis, den du zahlst - keine Überraschungen, keine nachträglichen Erhöhungen."

    Das hatten auch andere Veranstalter angekündigt. Bei reinen Flugtickets können Airlines in der Regel ohnehin keine Nachforderungen zu einem einmal vereinbarten Ticketpreis stellen./ceb/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 70,85 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +10,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,48 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +45,65 %/+31,08 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Trading‑Chancen und hohe Volatilität bei der Lufthansa‑Aktie: Einstiege um rund 7,47–7,78 € und Verkäufe bei ~8,50 € mit 5–10%‑Bewegungen, Diskussionen zu Volatilitätsanstieg (VDAX), Sommerloch‑Risiko und Kurszielen 8,50–9 €. Fundamental werden positive Impulse wie die Rücknahme der Ticketsteuer, Produktauszeichnung und Dividendenauszahlungen sowie Vorwürfe zu Insidergeschäften/Marktmanipulation thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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