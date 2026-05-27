Deutsche Rückversicherung AG / Deutsche Rück Gruppe wächst weiter ...

Deutsche Rück Gruppe wächst weiter profitabel (FOTO) Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Rück Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihr Geschäft ausgebaut und zugleich ihre Substanz gestärkt. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen sind erneut in allen strategischen Geschäftsfeldern gewachsen und stiegen um 6,1 % auf mehr als 2,2 Mrd. Euro. Die verdienten Nettobeiträge nahmen um 9,1 % auf rund 1,6 Mrd. Euro zu. Das Wachstum kam sowohl aus den internationalen Märkten als auch aus dem deutschen Heimatmarkt.

Im Geschäftsfeld Leben und Gesundheit, welches die Deutsche Rück neben den deutschsprachigen Märkten auch in der Region Middle East und Nordafrika betreibt, stiegen die Bruttobeiträge kräftig um 24,9 % auf 105,2 Mio. Euro. Bereits 2024 hatte die Deutsche Rück Gruppe ihr Leben- und Krankenrückversicherungsgeschäft auf die MENA-Region ausgeweitet. Auch die Sachversicherungssparten (+4,7 %) und die HUK-Sparten (+5,6 %) verzeichneten erfreuliche Zuwächse. Die sonstigen Versicherungszweige legten deutlich um 12,5 % auf 115,7 Mio. Euro zu.

