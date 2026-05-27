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    OTS

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    Deutsche Rückversicherung AG / Deutsche Rück Gruppe wächst weiter ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Rück steigert Beiträge und Substanz
    • Starkes Wachstum in Leben und Gesundheit MENA
    • Kapitalanlageergebnis und gestärkte Rückstellungen
    OTS - Deutsche Rückversicherung AG / Deutsche Rück Gruppe wächst weiter ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Deutsche Rück Gruppe wächst weiter profitabel (FOTO) Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Rück Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihr Geschäft ausgebaut und zugleich ihre Substanz gestärkt. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen sind erneut in allen strategischen Geschäftsfeldern gewachsen und stiegen um 6,1 % auf mehr als 2,2 Mrd. Euro. Die verdienten Nettobeiträge nahmen um 9,1 % auf rund 1,6 Mrd. Euro zu. Das Wachstum kam sowohl aus den internationalen Märkten als auch aus dem deutschen Heimatmarkt.

    Im Geschäftsfeld Leben und Gesundheit, welches die Deutsche Rück neben den deutschsprachigen Märkten auch in der Region Middle East und Nordafrika betreibt, stiegen die Bruttobeiträge kräftig um 24,9 % auf 105,2 Mio. Euro. Bereits 2024 hatte die Deutsche Rück Gruppe ihr Leben- und Krankenrückversicherungsgeschäft auf die MENA-Region ausgeweitet. Auch die Sachversicherungssparten (+4,7 %) und die HUK-Sparten (+5,6 %) verzeichneten erfreuliche Zuwächse. Die sonstigen Versicherungszweige legten deutlich um 12,5 % auf 115,7 Mio. Euro zu.

    "Wir sind 2025 erneut in allen Geschäftsfeldern ertragsorientiert gewachsen, besonders stark im Geschäftsfeld Leben und Gesundheit", sagt Bosch. "Wir werten dies als einen deutlichen Beleg für den Erfolg unserer Strategie der schrittweisen und zielgerichteten Internationalisierung. Unsere Substanzstärke bleibt ein wichtiger Faktor für den Ausbau unseres internationalen Geschäfts."

    Die Deutsche Rück Gruppe erwirtschaftete ein Kapitalanlageergebnis von 69,6 Mio. Euro. Mit einer hohen Zuführung zur Schwankungsrückstellung und ähnlichen Rückstellungen von 109,2 Mio. Euro konnte die Substanz der Deutsche Rück Gruppe weiter gestärkt werden. Die Sicherheitsmittel, einschließlich Nettoschadenrückstellung und Nettodeckungsrückstellung, wuchsen auf über 3,5 Mrd. Euro. Insgesamt erzielte die Deutsche Rück Gruppe einen Jahresüberschuss nach Steuern von 21,1 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio. Euro).

    Für das Jahr 2026 geht die Deutsche Rück Gruppe von weiteren Beitragszuwächsen in der Leben- und Kranken-Rückversicherung aus, der sowohl durch den Ausbau des Geschäfts in den deutschsprachigen Märkten als auch durch den Geschäftsaufbau in der Region Middle East und Nordafrika geprägt sein wird.

    Pressekontakt:

    Babette Sybertz
    Pressesprecherin
    Tel. 0211. 4554-239
    mailto:presse@deutscherueck.de
    http://www.deutscherueck.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117784/6282918 OTS: Deutsche Rückversicherung AG






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