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    Besonders beachtet!

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    Fortinet - Aktie zeigt Schwäche - 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Fortinet Aktie bisher Verluste von -3,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fortinet Aktie.

    Besonders beachtet! - Fortinet - Aktie zeigt Schwäche - 27.05.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Fortinet ist ein US-Cybersicherheitsanbieter mit Fokus auf Firewalls, Secure SD-WAN und integrierte Security-Fabric-Plattform. Kernprodukt ist die FortiGate-Firewall-Familie, ergänzt um E-Mail-, Cloud- und Endpoint-Security. Starke Position im Enterprise- und Carrier-Segment. Wichtige Konkurrenten: Palo Alto Networks, Check Point, Cisco. USP: eigene ASIC-Chips, hohe Performance, breite, eng integrierte Produktpalette.

    Fortinet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Fortinet Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,14 % im Minus. Die Talfahrt der Fortinet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 111,54, mit einem Minus von -3,14 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fortinet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +71,77 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fortinet Aktie damit um +3,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +58,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fortinet eine positive Entwicklung von +68,61 % erlebt.

    Fortinet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,62 %
    1 Monat +58,70 %
    3 Monate +71,77 %
    1 Jahr +25,64 %
    Stand: 27.05.2026, 13:05 Uhr

    Informationen zur Fortinet Aktie

    Es gibt 733 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,72 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Fortinet

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -3,94 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) notiert im Minus, mit -3,69 %.

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    Ob die Fortinet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortinet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fortinet

    -4,01 %
    +3,62 %
    +58,70 %
    +71,77 %
    +25,64 %
    +77,55 %
    +221,69 %
    +1.772,65 %
    +9.822,80 %
    ISIN:US34959E1091WKN:A0YEFE
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