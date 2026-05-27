ETF-Massenflucht – aber Cathie Wood macht Bitcoin zur 16-Billionen-Wette

Grundlage der Prognose ist die Erwartung, dass Bitcoin langfristig immer stärker institutionelles Kapital anzieht und sich als eigenständige Anlageklasse etabliert. Laut dem Bericht "Big Ideas 2026" könnte die Marktkapitalisierung von Bitcoin von derzeit rund 2 Billionen auf fast 16 Billionen US-Dollar steigen. ARK geht dabei davon aus, dass große Vermögensverwalter künftig einen Teil des globalen Anlagevermögens in Bitcoin umschichten und die Kryptowährung zusätzlich Marktanteile von Gold gewinnt.

Cathie Wood treibt ihre Bitcoin-Prognosen weiter nach oben. Die Gründerin von ARK Invest sieht für die Kryptowährung inzwischen ein Basisszenario von 750.000 US-Dollar pro Bitcoin innerhalb der nächsten fünf Jahre. Im bullishsten Szenario hält Wood sogar Kurse von 1,25 Millionen US-Dollar für möglich.

Besonders wichtig ist für Wood dabei die zunehmende institutionelle Akzeptanz. Neben Spot-Bitcoin-ETFs sieht ARK auch Nachfrage durch Unternehmensbilanzen, Staatsreserven und neue bitcoinbasierte Finanzdienstleistungen als langfristige Wachstumstreiber. Hinzu komme die Attraktivität von Bitcoin in Schwellenländern, die mit Inflation und Währungsabwertung kämpfen.

Die aggressiven Bitcoin-Prognosen kommen allerdings zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Während Cathie Wood weiter von Kursen bis 1,25 Millionen US-Dollar spricht, verkauft ARK gleichzeitig Teile seiner Position im eigenen Bitcoin-ETF ARKB. Ende April stieß das Unternehmen ETF-Anteile im Wert von mehreren Millionen US-Dollar ab.

ARK betont zwar, dass es sich dabei lediglich um Portfolio-Neugewichtungen innerhalb der Aktienfonds handelt und die langfristige Bitcoin-Strategie unverändert bleibe. Trotzdem sorgt der Widerspruch zwischen den aggressiven Kurszielen und den Verkäufen eigener ETF-Anteile inzwischen für Diskussionen unter Anlegern.

Zusätzlichen Druck bekam der Markt zuletzt durch massive Mittelabflüsse aus US-Bitcoin-Spot-ETFs. Allein zwischen dem 15. und 22. Mai summierten sich die Nettoabflüsse laut SoSoValue auf mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Besonders stark betroffen waren dabei die Produkte von BlackRock und Fidelity.

Trotz der jüngsten Schwäche bleibt Wood eine der prominentesten Bitcoin-Bullen an der Wall Street. Ihre Prognose läuft letztlich auf eine zentrale Wette hinaus: Dass institutionelle Investoren Bitcoin langfristig ähnlich selbstverständlich behandeln werden wie Gold oder andere strategische Anlageklassen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



