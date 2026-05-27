Gold rettet Sie nicht. Zumindest nicht so, wie es Ihnen verkauft wurde.

Ein Gastbeitrag in Zusammenarbeit mit Edelmetallexperte Ronny Wagner.

Der Iran-Konflikt zerstört gerade genau dieses einfache Narrativ. Trotz geopolitischer Eskalation reagierte Gold zeitweise erstaunlich schwach. Morgan Stanley stellt deshalb offen die klassische Rolle des Edelmetalls als Krisenabsicherung infrage. Das irritiert viele Anleger. Vor allem jene, die Märkte wie Nachrichtenschlagzeilen lesen und nicht wie komplexe Systeme unter Stress.

Denn Gold ist kein Alarmknopf. Gold ist auch kein patriotischer Reflex des Weltfinanzsystems. Gold reagiert nicht auf Krieg allein. Gold reagiert auf die Art von Angst, die das Vertrauen in Geld, Banken und politische Kontrolle erschüttert. Das ist ein fundamentaler Unterschied.

Die meisten Menschen verwechseln geopolitische Unsicherheit mit systemischer Unsicherheit. Aber ein regionaler Konflikt bedeutet noch lange nicht, dass globale Kapitalströme die Stabilität des Finanzsystems infrage stellen. Märkte fragen nicht moralisch: „Ist das schlimm?“ Märkte fragen brutal nüchtern: „Wo ist Liquidität? Wo ist Sicherheit? Wo droht Kontrollverlust?“ Und genau deshalb fällt Gold in Krisen manchmal zuerst.

Das konnte man 2008 beobachten, als das globale Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs geriet. Während Fernsehexperten bereits Szenarien eines globalen Kollapses diskutierten, fiel Gold zunächst gemeinsam mit den Aktienmärkten. Nicht weil Gold plötzlich seinen Wert verloren hätte. Sondern weil Fonds, Banken und institutionelle Anleger Liquidität brauchten. Margin Calls kennen keine Ideologien. Wer unter Druck steht, verkauft zuerst das, was sich schnell zu Geld machen lässt. Und Gold lässt sich nahezu jederzeit problemlos handeln.

Dasselbe Schauspiel wiederholte sich während der Covid-Pandemie. Im März 2020 brach nicht nur der Aktienmarkt ein. Auch Gold wurde zunächst verkauft. Genau in jenem Moment also, in dem die Welt kollektiv Angst hatte. Das wirkt auf den ersten Blick paradox. Tatsächlich zeigt es nur, wie moderne Finanzmärkte funktionieren.

„Wenn Panik entsteht, verkaufen viele Marktteilnehmer nicht ihre schlechtesten Assets. Sie verkaufen ihre liquidesten Assets.“

Erst als die Zentralbanken begannen, Billionen in das System zu pumpen, drehte Gold nach oben. Nicht wegen des Virus selbst. Sondern wegen der Reaktion der Staaten und Notenbanken darauf. Plötzlich ging es nicht mehr um kurzfristige Liquidität, sondern um langfristiges Vertrauen in Papiergeld. Genau dort beginnt die eigentliche Domäne von Gold.

Das ist der Denkfehler vieler Anleger: Sie glauben, Gold sei ein Schutz gegen Ereignisse. Tatsächlich ist Gold ein Schutz gegen monetären Vertrauensverlust. Und genau deshalb dominieren aktuell Zinsen und Dollarbewegungen stärker als Raketenmeldungen aus dem Nahen Osten.

Solange US-Staatsanleihen attraktive Renditen bieten und der Dollar global Stärke ausstrahlt, bleibt Gold unter Druck. Denn Gold produziert keinen Cashflow. Keine Dividende. Keine Zinsen. Es liegt einfach da. Seit Jahrtausenden. Ein metallisches Misstrauensvotum gegen politische Versprechen.

Steigen die Realzinsen, steigen automatisch die Opportunitätskosten für Gold. Institutionelle Investoren denken nicht romantisch. Sie rechnen. Und solange der Dollar als sicherste Reservewährung wahrgenommen wird, fließt Kapital zunächst in Liquidität und Staatsanleihen, nicht zwingend in Edelmetalle.

Das klingt widersprüchlich, ist aber nur deshalb irritierend, weil viele Anleger noch immer glauben, Märkte würden emotional funktionieren. In Wahrheit sind moderne Finanzmärkte oft nichts anderes als gigantische Liquiditätsmaschinen mit kurzfristigem Gedächtnis.

„Gerade deshalb wird Gold in Krisen häufig nicht gekauft, sondern verkauft.“





© Ronny Wagner Das ist die unbequeme Wahrheit, die in Hochglanzbroschüren der Finanzindustrie selten vorkommt. Wer finanziell fragil aufgestellt ist, nutzt Gold im Ernstfall oft als Liquiditätsquelle. Nicht als Rettungsanker. Gold wird verkauft, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen. Die Krise offenbart dann nicht die Schwäche von Gold, sondern die Schwäche der Marktteilnehmer selbst. Entscheidend ist deshalb nicht, ob irgendwo ein Konflikt eskaliert. Entscheidend ist, ob daraus ein Vertrauensbruch gegenüber dem Finanz- und Geldsystem entsteht. Genau dort beginnt die eigentliche Sprengkraft für Gold.

Das ist die unbequeme Wahrheit, die in Hochglanzbroschüren der Finanzindustrie selten vorkommt. Wer finanziell fragil aufgestellt ist, nutzt Gold im Ernstfall oft als Liquiditätsquelle. Nicht als Rettungsanker. Gold wird verkauft, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen. Die Krise offenbart dann nicht die Schwäche von Gold, sondern die Schwäche der Marktteilnehmer selbst.

Entscheidend ist deshalb nicht, ob irgendwo ein Konflikt eskaliert. Entscheidend ist, ob daraus ein Vertrauensbruch gegenüber dem Finanz- und Geldsystem entsteht. Genau dort beginnt die eigentliche Sprengkraft für Gold.

Entscheidend ist deshalb nicht, ob irgendwo ein Konflikt eskaliert. Entscheidend ist, ob daraus ein Vertrauensbruch gegenüber dem Finanz- und Geldsystem entsteht. Genau dort beginnt die eigentliche Sprengkraft für Gold.

Wenn Anleger den Eindruck gewinnen, dass Zentralbanken Inflation nicht mehr kontrollieren können, dass Staaten ihre Schulden nur noch über Geldentwertung finanzieren oder dass reale Kaufkraft systematisch erodiert, verändert sich die Dynamik schlagartig. Dann wird Gold plötzlich nicht mehr als Rohstoff betrachtet, sondern als Gegenentwurf zu politischen Versprechen.

Die Ironie unserer Zeit besteht darin, dass gerade die scheinbare Schwäche von Gold im aktuellen Iran-Konflikt seine langfristige Bedeutung eher bestätigt als widerlegt. Denn sie zeigt, wie stark die Märkte inzwischen von Zentralbanken, Dollarliquidität und Zinspolitik abhängig geworden sind. Das gesamte System wirkt stabil. Aber viele hochkomplexe Systeme wirken kurz vor ihrem Bruch besonders stabil.

„Menschen verwechseln ihre Erzählungen über die Welt mit der Welt selbst.“

Gold erinnert uns daran, dass Vertrauen keine Naturkonstante ist. Vertrauen ist eine Geschichte. Und Geschichten kippen oft schneller, als Expertenmodelle es erlauben wollen. Deshalb besitzen Menschen seit Jahrtausenden Gold. Nicht wegen Renditefantasien. Sondern weil politische Systeme sterblich sind. Währungen ebenfalls. Misstrauen dagegen ist erstaunlich langlebig.