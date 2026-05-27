RBC stuft Argenx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Argenx nach einem Unternehmensbesuch mit einem Kursziel von 890 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Antikörperspezialist äußere sich optimistisch hinsichtlich laufender Indikationserweiterungen, schrieb Luca Issi am Mittwoch. Nach einem saisonal schwachen ersten Quartal werde für das zweite Quartal eine Erholung in Aussicht gestellt ? ähnlich wie in den Vorjahren./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:46 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 05:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 704,2EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Luca Issi

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 739,41 € , was eine Steigerung von +6,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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