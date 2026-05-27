RBC stuft Argenx auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Argenx nach einem Unternehmensbesuch mit einem Kursziel von 890 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Antikörperspezialist äußere sich optimistisch hinsichtlich laufender Indikationserweiterungen, schrieb Luca Issi am Mittwoch. Nach einem saisonal schwachen ersten Quartal werde für das zweite Quartal eine Erholung in Aussicht gestellt ? ähnlich wie in den Vorjahren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 704,2EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Luca Issi
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luca Issi
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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