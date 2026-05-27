BARCLAYS stuft IBERDROLA SA auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 22,60 Euro auf "Overweight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 19,62EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22,60
Kursziel alt: 22,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22,60
Kursziel alt: 22,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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