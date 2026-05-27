Börsen Update
Börsen Update Europa - 27.05. - MDAX stark +0,67 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.261,76 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: adidas +7,26 %, Continental +4,75 %, Daimler Truck Holding +3,63 %
Flop-Werte: Siemens Energy -2,70 %, RWE -2,67 %, Fresenius -1,84 %
Der MDAX bewegt sich bei 33.023,61 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: Schaeffler +13,33 %, PUMA +7,47 %, AIXTRON +6,20 %
Flop-Werte: Nordex -3,38 %, Nemetschek -1,97 %, Lanxess -1,91 %
Der TecDAX steht bei 4.087,81 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.
Top-Werte: AIXTRON +6,20 %, Infineon Technologies +2,50 %, SILTRONIC AG +2,34 %
Flop-Werte: Nordex -3,38 %, Nemetschek -1,97 %, SMA Solarar Technology -1,87 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.105,43 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: adidas +7,26 %, L'Oreal +4,44 %, Hermes International +3,45 %
Flop-Werte: TotalEnergies -2,79 %, Siemens Energy -2,70 %, ENI -1,70 %
Der ATX steht bei 6.150,95 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.
Top-Werte: Andritz +2,89 %, Lenzing +2,79 %, PORR +2,63 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,78 %, OMV -1,23 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,35 %
Der SMI bewegt sich bei 13.605,08 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +4,67 %, Sika +2,14 %, Givaudan +1,98 %
Flop-Werte: Logitech International -1,47 %, Swisscom -1,06 %, ABB -0,93 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.233,18 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: L'Oreal +4,44 %, Kering +4,19 %, Stellantis +3,52 %
Flop-Werte: Capgemini -3,69 %, Dassault Systemes -3,19 %, TotalEnergies -2,79 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.164,72 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: SKF (B) +3,48 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +3,13 %, Assa Abloy Registered (B) +2,50 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -2,02 %, Tele2 (B) -1,25 %, Telia Company -0,94 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.860,00 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,20 %, Jumbo +2,12 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,96 %
Flop-Werte: Viohalco -0,76 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,72 %, Public Power -0,05 %
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