AIXTRON Aktie mit Kurssprung +6,20 % - 27.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von +6,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 56,35€, mit einem Plus von +6,20 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von AIXTRON über einen Zuwachs von +124,62 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +11,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,27 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +228,69 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,91 % 1 Monat +21,27 % 3 Monate +124,62 % 1 Jahr +356,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 27.05.2026, 14:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsimpulse bei Aixtron: JPMorgan hebt das Kursziel auf €54,50, Bank of America nennt €72. Aktie schwankt um €53–55; Anleger diskutieren Stop‑Loss‑Fishing, Shorts und kurzfristige Trades. Fundamentale Aspekte: Nvidia‑Aufträge, Auftragsboom, GaN/SiC‑Potenzial und steigende Anlagen‑Auslastung; technische Signale/52‑Wochen‑Hoch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,40 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 27.05.2026 / 13:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Die Analysten der Bank of America heben das Kursziel für Aixtron kräftig an. Der Herzogenrather Anlagenbauer soll von KI-Rechenzentren, Elektroautos und Glasfasernetzen gleich dreifach profitieren.

So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,43 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +3,55 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.