Pan American schließt Protokollierung und Probenahmen für das erste Bohrprogramm auf dem Projekt Tharsis ab

Calgary, Alberta / 27. Mai 2026 / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die eingehende geologische Protokollierung und Kernbeprobung für sein Diamantbohrprogramm 2026 auf dem Projekt Tharsis in den Northwest Territories nun abgeschlossen sind und die Proben bei ALS zur geochemischen Analyse eingereicht wurden. Im Rahmen der Bohrkampagne 2026 wurde der Squalus Lake Alkaline Complex („SLAC“) erstmals mittels Bohrungen erprobt, wobei 5 Diamantbohrlöcher über insgesamt 464,5 Meter niedergebracht wurden, darunter TH26-001 (107 m), TH26-002 (98 m), TH26-003 (153,5 m), TH26-004 (44 m) und TH26-004A (62 m). Das Programm konzentrierte sich auf das nördliche Intrusionszentrum, ein vorrangiges Zielgebiet innerhalb des Komplexes, das durch geophysikalische Auswertungsarbeiten und geomorphologische Beobachtungen ermittelt wurde.

Das Ziel des Bohrprogramms bestand darin, das nördliche Intrusionszentrum, ein vorrangiges karbonatitbezogenes Zielgebiet im SLAC, das aus magnetischen, geochemischen und bathymetrischen Daten abgeleitet wurde, zu bewerten. Dem Zielgebiet wurde zum Teil Priorität eingeräumt, da der tiefste Bereich von Squalus Lake mit einem magnetischen Tief übereinstimmt, das mit der interpretierten nördlichen Intrusionsstruktur in Zusammenhang steht. Diese Beziehung untermauerte die geologische Begründung für die vorrangige Erprobung dieses Teils des Komplexes anhand von Bohrungen. Bohrloch TH26-001 sollte als Konzeptnachweis für die Erprobung des nördlichen Teils der Struktur dienen und die erste direkte geologische Eingrenzung des Zielermittlungsmodells liefern. TH26-002 zielte auf einen komplexeren Abschnitt entlang der Ostseite des Intrusionszentrums ab, wo mehrere geophysikalische Produkte einen ausgeprägteren magnetischen Kontrast, schärfere Gradienten und strukturelle Komplexität angezeigt haben. TH26-003 sollte der Erprobung der internen Kontinuität sowie der Überprüfung dienen, ob sich die höffigen Phasen über die primäre Grenzzone hinaus in das Innere des Zielgebiets erstrecken. TH26-004 und TH26-004A erprobten den breitesten Teil der Struktur.