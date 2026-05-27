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    Abschluss der Fusion mit EAU Lithium

    Abschluss der Fusion mit EAU Lithium
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    27. Mai 2026 / IRW-Press / Cosmos Exploration Limited (ASX: C1X) („Cosmos“ oder „C1X“) freut sich bekannt zu geben, dass die Fusion durch den Erwerb von 100 % des ausgegebenen Stammkapitals der EAU Lithium Pty Ltd („EAU Lithium“) abgeschlossen wurde. Zuvor hatten die Aktionäre auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 11. Mai 2026 ihre Zustimmung erteilt.

     

    EAU Lithium wird weiterhin als kontrollierende Einheit seiner bolivianischen Geschäftsaktivitäten agieren und dabei das bestehende Managementteam, strategische Partnerschaften und kommerzielle Vereinbarungen beibehalten, einschließlich der strategischen Partnerschaft mit Vulcan Energy Resources (ASX:VUL, FRA:VUL) („Vulcan Energy“). Die Fusion folgt auf die Mitteilung des Unternehmens vom 4. März 2026, in der Cosmos seine Absicht bekannt gab, die Option zum Erwerb der Anteile an EAU Lithium auszuüben und eine Kapitalerhöhung zur Unterstützung der Transaktion und der laufenden Aktivitäten durchzuführen.

     

    Nach Abschluss der Fusion halten die ursprünglichen Aktionäre von EAU Lithium zusammen etwa 108 Millionen Aktien an Cosmos.

     

    EAU Lithium verfügt über strategische Beziehungen und Technologiepartnerschaften mit Fokus auf den Einsatz von Direct Lithium Extraction („DLE“)-Technologie in Bolivien und schloss im Februar 2026 eine Verhandlungsvereinbarung mit Yacimientos de Litio Bolivianos, der staatlichen Lithiumbehörde Boliviens („YLB“), ab.

     

    Der Abschluss der Fusion stellt einen strategischen Meilenstein für EAU Lithium und Cosmos dar. Die Aktie von Cosmos wird an der Frankfurter Börse gehandelt und verschafft EAU Lithium damit Zugang zu deutschen Investoren, die mit der Technologie von Vulcan Energy und dessen Entwicklung im Lithiumbereich vertraut sind.

     

    Cosmos freut sich zudem, die Ernennung der EAU-Lithium-Direktoren James Durrant und Todd Romaine in den Vorstand von Cosmos Exploration mit Wirkung zum Abschluss der Fusion zu bestätigen. James Durrant übernimmt dabei den Vorsitz als Chairman. Die Ernennungen wurden von den Aktionären auf der Hauptversammlung am 11. Mai 2026 genehmigt und sollen die technischen, kommerziellen und strategischen Fähigkeiten des Unternehmens stärken, während es seine wachstumsorientierte Lithiumstrategie vorantreibt.

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