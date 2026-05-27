Hyland stellt neues Partnerprogramm für die Skalierung des Agentic Enterprise vor

CLEVELAND, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Content Management (ECM) und Pionier des Content-gestützten agentenbasierten Unternehmens (Agentic Enterprise), gab heute den Start des Hyland Global Partner Network bekannt. Dieses neu gestaltete Partnerprogramm soll Partnern dabei helfen, die nächste Generation des Agentic Enterprise aufzubauen, das auf Hylands bewährter Grundlage von Content Intelligence, branchenspezifischer KI und unternehmensgerechter Governance basiert. Das Programm wurde für modernes SaaS, die Einführung der Cloud und autonome Abläufe entwickelt und vereint Hylands globales Partner-Ökosystem unter einem einzigen, einheitlichen Rahmenwerk, um Reibungsverluste zu reduzieren, die Transparenz zu erhöhen und das gemeinsame Wachstum zu beschleunigen.

Hyland baut sein Partnerprogramm um, um Reibungsverluste zu reduzieren, die Ausführung zu optimieren und die agentenbasierte KI von der Experimentierphase in den Unternehmensmaßstab zu überführen

„In einer Zeit, in der Unternehmen die Art und Weise, wie ihre Arbeit erledigt wird, verändern, sind Partner nicht mehr nur ein Weg zum Markt, sondern ein unverzichtbarer Kooperationspartner für die Zukunft", sagt Nanette Lazina, Senior Vice President of Global Channels & OEMs bei Hyland. „Das Hyland Global Partner Network spiegelt eine klare Verpflichtung wider: Wir wollen das weltweit vertrauenswürdigste und engagierteste Partner-Ökosystem aufbauen und Hyland zu dem Unternehmen machen, mit dem man weltweit am einfachsten zusammenarbeiten kann, während wir die Grundlage für das Agentic Enterprise legen."

Ein Programm, das für die Art und Weise entwickelt wurde, wie moderne Unternehmen wachsen

Das Hyland Global Partner Network ist absichtlich so strukturiert, dass es sich an der heutigen Arbeitsweise moderner Partner orientiert und daran, wie sie in Zukunft wachsen wollen. Inspiriert von führenden SaaS-Ökosystemen, bietet das Programm ein klares, abgestuftes und global skalierbares Modell, das Vertrauen, Zugehörigkeit und langfristige Zusammenarbeit stärkt.

Zu den wichtigsten Elementen des Programms gehören:

Ein globales Partnernetzwerk mit einheitlicher Struktur, Terminologie und Vorteilen in allen Regionen

mit einheitlicher Struktur, Terminologie und Vorteilen in allen Regionen Mehrere Engagement-Modelle ermöglichen es den Partnern, sich auf eine Weise zu beteiligen, die ihren Stärken entspricht

ermöglichen es den Partnern, sich auf eine Weise zu beteiligen, die ihren Stärken entspricht Leistungsbasierte Partnerstufen , die den Partnern helfen, sich auf dem Markt auf der Grundlage von Fähigkeiten und Ergebnissen hervorzutun

, die den Partnern helfen, sich auf dem Markt auf der Grundlage von Fähigkeiten und Ergebnissen hervorzutun Eine moderne Partner Relationship Management (PRM)-Plattform , die eine gemeinsame, transparente Sicht auf Pipeline, Leistung und gemeinsame Ausführung bietet

, die eine gemeinsame, transparente Sicht auf Pipeline, Leistung und gemeinsame Ausführung bietet Klare, veröffentlichte Programmrichtlinien und Governance zur Gewährleistung von Fairness, Verantwortlichkeit und konsistenter Markteinführung weltweit

„Durch die Vereinfachung der Zusammenarbeit, die Abstimmung der Ergebnisse und die Bereitstellung von Werkzeugen und Transparenz für die Partner, die sie für die Skalierung benötigen, stärkt das Hyland Global Partner Network die Art und Weise, wie wir gemeinsam auf dem Markt aktiv werden", sagt Andrew Steane, Vice President des globalen Partnerprogramms bei Hyland. „Es ermöglicht unseren Partnern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Kunden zu helfen, schneller zu agieren und den wirklichen Wert unserer KI-zentrierten Technologien und Lösungen zu realisieren."