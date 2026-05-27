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    Deutsche Giganetz lässt Vodafone ins Glasfasernetz

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Giganetz öffnet ihr Netz für Vodafone
    • Ab 2027 können rund 500000 Kunden über Vodafone
    • Abkommen erhöht Vodafone-Abdeckung auf 72 Prozent
    Deutsche Giganetz lässt Vodafone ins Glasfasernetz
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    DÜSSELDORF/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Glasfaseranbieter Deutsche Giganetz GmbH öffnet sein Netz für den Telekommunikationskonzern Vodafone . Ab 2027 können die rund 500.000 über Giganetz bereits angeschlossenen Kunden dann Internet, Telefonie und TV auch über Vodafone nutzen, wie beide Seiten mitteilten.

    Eine entsprechende Absichtserklärung für eine langfristige Zusammenarbeit sei unterzeichnet worden. Zusammen mit seinem eigenen Netz aus TV-Kabel und Glasfaser könnten nun 72 Prozent der Haushalte in Deutschland Gigabit-Internet von Vodafone buchen, teilt der Konzern in Düsseldorf mit.

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    Offener Zugang ist wichtig

    Nach eigenen Angaben betreibt die Deutsche Giganetz Glasfaser-Netze und Ausbau-Projekte in rund 200 Städten und Kommunen in zwölf Bundesländern. Von den rund 500.000 Kunden entfallen 180.000 auf 40 Netze in Hessen. Bis 2030 soll das Netz hier auf 300.000 Haushalte wachsen.

    Giganetz kooperiert nach eigenen Angaben auch mit anderen regionalen Anbietern, um die Netze gegenseitig für Dienstleistungsangebote zu öffnen. Unmittelbar nach der Bauphase ist bislang meistens nur der Erbauer als Monopolist verfügbar, sodass die Kunden keine Auswahl haben. Der offene Zugang (Open Access) gilt als Voraussetzung für die schnellere Vermarktung der Glasfasertechnologie./ceb/DP/jha

    Vodafone Group

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 1,263 auf Tradegate (27. Mai 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um -2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 29,07 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0458. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,6250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 85,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+6.638,01 % bedeutet.




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