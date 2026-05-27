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    Besonders beachtet!

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    BP Aktie unter Verkaufsdruck - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die BP Aktie, bisher, um -2,82 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie unter Verkaufsdruck - 27.05.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    BP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die BP Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,82 % im Minus. Der Kursrückgang der BP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,22 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,82 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,05 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,08 % gewonnen.

    BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,30 %
    1 Monat -10,14 %
    3 Monate +13,05 %
    1 Jahr +41,94 %
    Stand: 27.05.2026, 14:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um BP-Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales. Kernpunkte: Governance-Sorgen nach der Abberufung des Verwaltungsratschefs lösen Kursrutsch (bis >9%), Dividenden werden als stabil gesehen. Viele diskutieren das hohe Depotgewicht (nahe 50%) als Risikofaktor. Ölpreis um 95$ wird als Gewinntreiber gesehen, der Kurs widerspiegelt dies bisher kaum. 2026 wird ein EPS von ca. 0,91 EUR erwartet; Schuldenabbau um ca. 5 Mrd EUR.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,19 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von BP

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,99 %. ENI notiert im Minus, mit -2,65 %. Shell notiert im Minus, mit -2,00 %. TotalEnergies verliert -3,57 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -2,55 %.

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    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    -2,63 %
    -10,30 %
    -10,14 %
    +13,05 %
    +41,94 %
    +10,11 %
    +70,27 %
    +25,26 %
    +44,58 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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