BP Aktie unter Verkaufsdruck - 27.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die BP Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,82 % im Minus. Der Kursrückgang der BP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,22 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,82 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,05 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,08 % gewonnen.

BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,30 % 1 Monat -10,14 % 3 Monate +13,05 % 1 Jahr +41,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

Stand: 27.05.2026, 14:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um BP-Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales. Kernpunkte: Governance-Sorgen nach der Abberufung des Verwaltungsratschefs lösen Kursrutsch (bis >9%), Dividenden werden als stabil gesehen. Viele diskutieren das hohe Depotgewicht (nahe 50%) als Risikofaktor. Ölpreis um 95$ wird als Gewinntreiber gesehen, der Kurs widerspiegelt dies bisher kaum. 2026 wird ein EPS von ca. 0,91 EUR erwartet; Schuldenabbau um ca. 5 Mrd EUR.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.

Informationen zur BP Aktie

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,19 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BP

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,99 %. ENI notiert im Minus, mit -2,65 %. Shell notiert im Minus, mit -2,00 %. TotalEnergies verliert -3,57 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -2,55 %.

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Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.