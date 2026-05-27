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    Aktien New York Ausblick

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    Weiter aufwärts nach Rekordrally - KI-Fantasie treibt

    Für Sie zusammengefasst
    • Anlegeroptimismus durch KI senkt auch Anleiherenditen
    • Dow und Nasdaq nähern sich klar neuen Rekordhochs
    • Chipwerte und Weltraumaktien erleben starke Gewinne
    Aktien New York Ausblick - Weiter aufwärts nach Rekordrally - KI-Fantasie treibt
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Rekordrally an den US-Aktienmärkten am Vortag dürfte es zur Wochenmitte weiter nach oben gehen. Anhaltender Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), niedrigere Ölpreise und sinkende Anleiherenditen sollten die positive Anlegerstimmung aufrechterhalten. Mangels neuer Nachrichten aus dem Nahen Osten, stützen zudem Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung zur vollständigen Öffnung der Straße von Hormus nähern. Dafür sprechen auch die wieder gesunkenen Ölpreise.

    Der Dow Jones Industrial wird eine Stunde vor dem Auftakt vom Broker IG 0,3 Prozent höher auf 50.612 Punkte taxiert und nähert sich damit seinem Rekordhoch bei 50.830 Punkten vom Freitag. Dem Nasdaq 100 winkt eine weitere Bestmarke, nachdem er tags zuvor einen Höchststand erreicht hatte. Der technologielastige Index wird 0,9 Prozent höher bei 30.278 Punkten erwartet.

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    In puncto KI setzen die Investoren darauf, dass die Halbleiterbranche einen überproportionalen Anteil an den weltweiten Investitionsausgaben für sich gewinnen werden. Insofern boomen Chipwerte weiter. So wurden die Aktien von Micron vorbörslich 7,3 Prozent im Plus gehandelt. Am Dienstag waren die Titel um fast ein Fünftel nach oben gesprungen und hatten beim Börsenwert erstmals die Marke von einer Billion Dollar übersprungen. Für die Papiere von Marvell Technology , Semtech und Power Integrations ging es vorbörslich um bis zu 13 Prozent hoch.

    Stark gefragt waren auch Aktien von Weltraumunternehmen, die ihr Geschäft mit Raketen, Satelliten oder Lösungen dafür machen. Der bevorstehende Mega-Börsengang von SpaceX sorgt ebenso für Kauflaune, wie die Nachricht, dass die US-Raumfahrtbehörde Nasa dauerhaft Menschen auf dem Mond leben lassen will und ihre Pläne dafür vorantreibt. Mit Dutzenden Missionen sollen dafür in den kommenden Jahren Drohnen und von Menschen steuerbare Rover-Vehikel zum Erdtrabanten gebracht werden. Alleine in diesem Jahr soll es dafür noch drei unbemannte Missionen zum Mond geben. Die Anteilsscheine von Redwire zogen vorbörslich um 12 Prozent an.

    Dagegen brachen die Aktien von Verra Mobility vorbörslich um 55 Prozent ein. Das Mobilitätssoftware-Unternehmen hatte bekanntgegeben, dass der Autovermieter Avis Budget den Vertrag mit Verra gekündigt habe. Deshalb senkte das Unternehmen sein Gewinnziel für 2026. Daraufhin stuften mehrere Analystenhäuser die Papiere herunter.

    Die Aktien von Zscaler sackten vorbörslich um 25 Prozent ab, nachdem das Sicherheitssoftwareunternehmen einen Umsatzausblick für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hatte, die hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Analysten von Evercore stuften die Aktie herab und verwiesen dabei auf einen Rückgang der Neukunden.

    Die Titel von Axalta Coating Systems gewannen vorbörslich 3,4 Prozent. Sie profitierten von Spekulationen um eine Alternative zur Fusion mit dem Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel . Akzo hatte mitgeteilt, ein Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings unter Beteiligung von Sherwin-Williams zurückgewiesen zu haben./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,21 % und einem Kurs von 811,7 auf Tradegate (27. Mai 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +38,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +97,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 929,37 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -83,04 %/-35,19 % bedeutet.




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