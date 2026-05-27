EU-Kommission will ausländische Satelliten-Dienste begrenzen
- EU reserviert Teile des 2-GHz-Bands für EU-Anbieter
- Ein Drittel für staatliche Nutzung und Sicherheit
- Zwei Drittel kommerziell Hälfte für neue EU-Anbieter
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will künftig ausländische Anbieter von Satellitenmobilfunkdiensten von Teilen des 2-Gigahertz-Frequenzbands ausschließen. Das Band wird unter anderem für die kritische Kommunikation genutzt. Zwei Drittel der Lizenzen für diese Satellitendienste sollen einem Vorschlag der Brüsseler Behörde zufolge Anbietern aus der Europäischen Union vorbehalten werden, um die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern zu senken - unter anderem aus den USA.
Bislang haben die US-Unternehmen Viasat und Echostar EU-weite Lizenzen. Die künftigen Anbieter sollen 2027 erneut zentral für die ganze Europäische Union ausgewählt werden, aber nach neuen Regeln.
Das will die Behörde
Die EU-Kommission schlägt vor, künftig ein Drittel der Bandbreite für die staatliche Nutzung zu reservieren, zum Beispiel für kritische Kommunikation, Sicherheit und Militär. Dieser Bereich muss dem Vorschlag zufolge von einem EU-Betreiber bereitgestellt werden.
Zwei Drittel des 2-Gigahertz-Bands sollen für die kommerzielle Nutzung zur Verfügung stehen, etwa für Fitness-Tracker oder die Notfallkommunikation durch die direkte Verbindung von Smartphones und Satelliten (Direct-to-Device/D2D). Die Hälfte dieses Bereichs soll neuen EU-Anbietern vorbehalten sein; Lizenzen für die andere Hälfte könnten an EU-Betreiber und Betreiber außerhalb der EU vergeben werden.
Ziel auch: Netz in Krisen
EU-Kommissarin Hadja Lahbib sprach in Brüssel von einer "sehr wichtigen strategischen Entscheidung, die unsere Abhängigkeit von US-Diensten verringert und die Konnektivität in Krisensituationen sowie dort sicherstellt, wo keine terrestrischen Netze verfügbar sind". 2 Gigahertz kann weiter senden als hohe Frequenzen, die dafür mehr Daten transportieren können.
Weltweit ist mittlerweile der Satelliten-Internetdienst Starlink, der von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX betrieben wird, Marktführer für Satellitenmobilfunkdienste. US-Konzern Amazon baut mit Amazon Leo ein eigenes Netzwerk auf.
Austausch mit USA?
Gefragt, ob die EU-Kommission sich vorab mit den USA ausgetauscht habe, sprach die zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Henna Virkkunen, von einer engen globalen Zusammenarbeit zur Frequenzpolitik. Sie verwies zudem darauf, dass die USA vor kurzem eine Lizenz für Satellitenmobilfunkdienste an einen US-Anbieter vergeben habe, trotz Interesse eines europäischen Anbieters.
Die US-Regierung wirft der EU immer wieder vor, ihren Binnenmarkt zu stark zu schützen und gezielt gegen US-amerikanische Digital-Firmen vorzugehen. Die Europäische Union wies dies stets zurück.
Der Vorschlag wird nur umgesetzt, wenn auch das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen./wea/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 227,5 auf Tradegate (27. Mai 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +33,74 %/+46,50 % bedeutet.
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Quelle Trader-Zeitung 30.04.26
Amazon: Der Dominator der KI-Ära wächst um 28 % bei AWS. Die vier wichtigsten Erkenntnisse für die Zukunft!
Amazon (i) hat mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2026 die Erwartungen der Wall Street übertroffen. CEO Andy Jassy transformiert den Konzern in ein Kraftzentrum für künstliche Intelligenz und maßgeschneiderte Halbleiter. "Wir haben noch nie eine Technologie gesehen, die so schnell wächst wie KI", konstatierte Jassy.
Rekordgewinne bei weitreichenden Investitionen
Amazon meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 181,5 Mrd. USD, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg dramatisch auf 30,3 Mrd. USD (2,78 USD pro Aktie) an, verglichen mit 17,1 Mrd. USD im Vorjahr – wobei hier ein Vorsteuergewinn von 16,8 Mrd. USD aus der Investition in Anthropic enthalten ist. Trotz des hohen Gewinns sank der Free Cash Flow auf rollierender Zwölfmonatsbasis (TTM) auf 1,2 Mrd. USD (gegenüber 25,9 Mrd. USD im Vorjahr). Dieser Rückgang ist primär auf die enormen Investitionen in Sachanlagen und Ausrüstung zurückzuführen, die um 59,3 Mrd. USD auf insgesamt 147,3 Mrd. USD stiegen. Diese Ausgaben reflektieren die gewaltigen Anstrengungen des Konzerns im Bereich der künstlichen Intelligenz.
1. Erkenntnis: AWS ist das Rückgrat der KI-Revolution
Die Cloud-Sparte AWS hat ihren Wachstumskurs erheblich beschleunigt. Mit einem Plus von 28 % im Jahresvergleich und einem Quartalsumsatz von 37,6 Mrd. USD erreichte AWS eine annualisierte Umsatzrate von 150 Mrd. USD. Die enorme Nachfrage spiegelt sich in einem beeindruckenden Auftragsbestand von 364 Mrd. USD wider – wobei der jüngste 100-Mrd.-USD-Deal mit Anthropic hierbei noch gar nicht eingerechnet ist. Laut Jassy profitiert AWS von starken Synergieeffekten. Da Kunden ihre KI-Inferenz dort betreiben wollen, wo ihre Daten und Anwendungen liegen, löst der KI-Boom gleichzeitig eine erhöhte Nachfrage nach AWS-Kernservices wie Speicher und Datenbanken aus. Die KI-Umsatzrate von AWS ist in nur drei Jahren auf über 15 Mrd. USD angewachsen – ein Tempo, das die ursprüngliche Einführung von AWS um das 260-fache übertrifft. Die Integration der neuesten OpenAI-Modelle in die Bedrock-Plattform markiert einen strategischen Wendepunkt. Amazon bietet seinen Kunden nun eine umfassende Auswahl an Modellen und festigt seine Position als bevorzugter Partner für Unternehmen, die generative KI-Anwendungen im industriellen Maßstab entwickeln wollen.
2. Erkenntnis: Amazon ist der aufstrebende Chip-Gigant
Eines der am meisten unterschätzten Highlights ist der Aufstieg von Amazon zum Halbleiter-Schwergewicht. Das Geschäft mit maßgeschaltetem Silizium – insbesondere die Trainium-, Graviton- und Nitro-Chips – erreichte eine annualisierte Umsatzrate von über 20 Mrd. USD und wächst im dreistelligen Prozentbereich. Jassy unterstrich die Bedeutung dieser Entwicklung deutlich: "Soweit wir das beurteilen können, ist unser maßgeschneidertes Chip-Geschäft nun eines der drei größten Rechenzentrum-Chip-Geschäfte der Welt, die Geschwindigkeit, mit der wir hierher gelangt sind, ist außergewöhnlich."
Besonders die KI-Chips Trainium2 und das seit Anfang 2026 ausgelieferte Trainium3 stehen im Fokus. Beide sind bereits weitgehend ausverkauft oder vollständig reserviert. Diese Chips bieten eine um 30–40 % bessere Preis-Leistung als vergleichbare GPUs. "In großem Maßstab erwarten wir, dass Trainium uns jedes Jahr zig Milliarden USD an CapEx ersparen wird und einen Vorteil von mehreren hundert Basispunkten bei der operativen Marge bietet, verglichen mit der Abhängigkeit von Chips anderer Anbieter", so der CEO.
Auch im CPU-Bereich setzt Amazon Maßstäbe. Meta hat sich verpflichtet, zig Millionen Graviton-Kerne einzusetzen, um rechenintensive Agentic-AI-Workloads zu bewältigen. Obwohl Amazon weiterhin eng mit NVIDIA kooperiert, betont Jassy die Notwendigkeit von Wahlmöglichkeiten. Die überlegene Preis-Leistung der Eigenentwicklungen sei sowohl für interne Zwecke als auch für externe Kunden ein entscheidendes Argument, um sich von der reinen Abhängigkeit von Drittanbietern zu lösen.
3. Erkenntnis: Effizienz durch Robotik und Physical AI im eCommerce
Im eCommerce setzt Amazon konsequent auf Automatisierung und intelligente Assistenz. Für das Jahr 2026 kündigte Amazon an, dass alle neuen großen Logistikzentren in den USA mit der neuesten Robotergeneration ausgestattet werden, was die Kosten pro Sendung weiter reduziert. Gleichzeitig revolutioniert der KI-Einkaufsassistent "Rufus" das Kundenerlebnis. Mit einem Engagement-Plus von 400 % hilft er nicht nur bei der Produktsuche, sondern kann Artikel autonom kaufen, sobald ein Zielpreis erreicht ist. Dies wird durch "Ultra-Fast"-Optionen wie "Amazon Now" ergänzt, das bereits in neun Ländern Lieferzeiten von unter 30 Minuten ermöglicht.
4. Erkenntnis: Amazon Leo ist eine fundamentale Milliarden-Geschäftserweiterung
Mit "Amazon Leo" (Project Kuiper) bereitet der Konzern den kommerziellen Start seiner Satellitenkonstellation vor. Durch die geplante Übernahme von Globalstar und eine strategische Partnerschaft mit Apple wird Amazon Leo bald Konnektivität direkt für iPhones und Apple Watches bereitstellen. Jassy sieht darin nicht nur einen neuen Dienst, sondern eine fundamentale Erweiterung des Ökosystems: "Wir betrachten dies als eine wahrhaft einmalige Gelegenheit, bei der jede uns bekannte Anwendung neu erfunden wird." Mit bereits über 250 Satelliten im All und bedeutenden Kapazitätszusagen von Regierungen und Unternehmen wie Delta Air Lines, AT&T sowie der NASA, entwickelt sich Leo zu einem künftigen Milliarden-Umsatzträger.
Fazit: Der Dominator der Inferenz-Ära
Die Ergebnisse des ersten Quartals machen deutlich: Amazon ist weit mehr als ein Profiteur des KI-Hypes. Durch die vertikale Integration – von eigenen Chips über die Cloud-Infrastruktur bis hin zur physischen Logistik-Robotik – positioniert sich das Unternehmen als der ultimative Gewinner der KI-Inferenz und der Physical AI. Jassy fasste die Ambition zusammen: "Wir befinden uns inmitten einiger der größten Wendepunkte unseres Lebens, wir sind gut positioniert, um die Führung zu übernehmen, und ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft für unsere Kunden und Amazon bereithält."
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Quelle Trader-Zeitung 28.04.26