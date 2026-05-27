US-Zinsen viel zu niedrig: Fed müsste 4-mal nachlegen

Schaut man auf die drei gängigsten mathematischen Standardmodelle der Geldpolitik, bestätigt sich, dass der aktuelle US-Leitzins schlichtweg viel zu niedrig ist. Er müsste eigentlich rund einen Prozentpunkt höher liegen.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bewegt sich geldpolitisch auf dünnem Eis. Mit der aktuellen Zielspanne des Leitzinses von 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent versucht die Zentralbank, die amerikanische Wirtschaft sanft zu steuern. Doch mit ihren "Versicherungs-Zinssenkungen" hat sich die Fed mittlerweile "überversichert", sagt Matt Luzzetti von Deutsche Bank Research und warnt vor einer massiven Fehlentscheidung.

Die drei Kompasse der Geldpolitik

Ökonomen nutzen mathematische Regeln, um den "optimalen" Leitzins zu berechnen. Die drei bekanntesten Modelle zeigen aktuell alle in dieselbe Richtung – steil nach oben:

Die Taylor-Regel (Taylor Rule) : Sie gilt als der absolute Klassiker. Das Modell gewichtet Abweichungen vom Inflationsziel (2 Prozent) und Abweichungen vom wirtschaftlichen Vollbeschäftigungspotenzial zu gleichen Teilen. Da die US-Kerninflation hartnäckig bei ca. 3,2 Prozent verharrt und die Arbeitslosigkeit niedrig ist, verlangt diese Regel mathematisch ein Zinsniveau von 4,7 Prozent bis 4,8 Prozent.

: Sie gilt als der absolute Klassiker. Das Modell gewichtet Abweichungen vom Inflationsziel (2 Prozent) und Abweichungen vom wirtschaftlichen Vollbeschäftigungspotenzial zu gleichen Teilen. Da die US-Kerninflation hartnäckig bei ca. 3,2 Prozent verharrt und die Arbeitslosigkeit niedrig ist, verlangt diese Regel mathematisch ein Zinsniveau von 4,7 Prozent bis 4,8 Prozent. Der ausgewogene Ansatz (Balanced Approach) : Diese Variante wird auch von der Fed selbst eng verfolgt. Sie reagiert allerdings doppelt so sensibel auf den Arbeitsmarkt wie die klassische Taylor-Regel. Da der US-Arbeitsmarkt trotz allem robust läuft, fordert auch dieses Modell ein Zinsniveau weit über dem aktuellen Korridor.

: Diese Variante wird auch von der Fed selbst eng verfolgt. Sie reagiert allerdings doppelt so sensibel auf den Arbeitsmarkt wie die klassische Taylor-Regel. Da der US-Arbeitsmarkt trotz allem robust läuft, fordert auch dieses Modell ein Zinsniveau weit über dem aktuellen Korridor. Die First-Difference-Regel: Im Gegensatz zu den anderen Modellen ignoriert sie theoretische Idealwerte und berechnet Zinsschritte rein defensiv anhand der Veränderungen der Daten zum Vorquartal. Selbst diese eher träge Regel sieht den aktuellen Leitzins als zu niedrig an.

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Fed hinkt den mathematischen Realitäten hinterher. Die Lücke zwischen der Realität und den Modellen beträgt 50 bis 160 Basispunkte. Berücksichtigt man zudem die Prognose der Deutschen Bank, die von einem höheren neutralen Zinssatz ausgeht, fällt die berechnete Zinslücke sogar noch ein Stück größer aus.

Um diese mathematische Lücke von rund einem Prozentpunkt zu schließen, wären vier kleine Zinsschritte von jeweils 25 Basispunkten nötig – und das eigentlich so schnell wie möglich.

Warum handelt die Fed nicht danach? Aktuell klammert sich die Notenbank bei ihren Entscheidungen an ein defensives Risikomanagement. Sie agiert datenabhängig, blickt stark auf die Sorge vor einem plötzlichen Konjunkturknick und versucht, den Arbeitsmarkt präventiv zu schützen. Vielleicht hat bei den jüngsten Zinsentscheidungen auch etwas die Befürchtung eine Rolle gespielt, dass sich niemand den vollen Zorn von US-Präsident Donald Trump aufladen wollte, indem die Zinsen erhöht werden, auch wenn alle Daten dafür sprachen.

Doch diese Strategie, die Zinsen niedriger als erforderlich zu halten, birgt immense Gefahren. In der Ökonomie gibt es keine kostenlose Absicherung. Wenn die wirtschaftlichen Risiken ausbleiben, wird die US-Notenbank den Preis für ihre aktuelle Lockerheit zahlen müssen – und dieser Preis heißt: eine neue Welle der Inflation. Erste Anzeichen sind bereits sichtbar.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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