RWE Aktie fällt auf 55,14€ - 27.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die RWE Aktie. Mit einer Performance von -3,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der RWE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,33 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die RWE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,11 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,13 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von RWE +26,19 % gewonnen.

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,92 % 1 Monat -5,13 % 3 Monate +6,11 % 1 Jahr +72,78 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 27.05.2026, 14:51 Uhr

Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,16 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,46 %. Enel notiert im Minus, mit -1,68 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -1,85 %. E.ON verliert -2,10 %

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Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.