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RWE Aktie fällt auf 55,14€ - 27.05.2026
Am heutigen Handelstag muss die RWE Aktie bisher Verluste von -3,33 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RWE Aktie.
RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.
RWE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die RWE Aktie. Mit einer Performance von -3,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der RWE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,33 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Obwohl die RWE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,11 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,13 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von RWE +26,19 % gewonnen.
RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,92 %
|1 Monat
|-5,13 %
|3 Monate
|+6,11 %
|1 Jahr
|+72,78 %
Informationen zur RWE Aktie
Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,16 Mrd. € wert.
Börsen Update Europa - 27.05. - MDAX stark +0,67 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart Europa - 27.05. - TecDAX stark +0,48 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,46 %. Enel notiert im Minus, mit -1,68 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -1,85 %. E.ON verliert -2,10 %
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Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.