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    Besonders beachtet!

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    Orsted Aktie schwach im Handel - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die Orsted Aktie, bisher, um -3,26 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Orsted Aktie.

    Besonders beachtet! - Orsted Aktie schwach im Handel - 27.05.2026
    Foto: Ørsted

    Ørsted ist ein Pionier in der Offshore-Windenergie und dominiert den Markt durch seine Innovationskraft und nachhaltigen Lösungen.

    Orsted Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Die Orsted Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,26 % auf 21,990. Damit verliert die Aktie -0,740  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,38 %, geht es heute bei der Orsted Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Orsted in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,68 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Orsted Aktie damit um +3,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,76 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +33,53 % gewonnen.

    Orsted Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,61 %
    1 Monat +2,76 %
    3 Monate +10,68 %
    1 Jahr +12,76 %
    Stand: 27.05.2026, 14:51 Uhr

    Informationen zur Orsted Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Orsted Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,19 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Orsted

    Equinor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,02 %. RWE notiert im Minus, mit -3,33 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -1,85 %.

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    Ob die Orsted Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Orsted Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Orsted

    -3,56 %
    +3,61 %
    +2,76 %
    +10,68 %
    +12,76 %
    -50,64 %
    -67,62 %
    +13,01 %
    ISIN:DK0060094928WKN:A0NBLH
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    Verfasst von Markt Bote
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