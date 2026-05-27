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    NAGA: Kursexplosion, Korrektur - und nächster Schub?

    Für das laufende Jahr hat sich NAGA anspruchsvolle Ziele gesetzt. Die Erlöse sollen 2026 um 9 bis 20 Prozent wachsen, gleichzeitig wird beim EBITDA ein Sprung auf 10 bis 15 Mio. Euro angestrebt. Angesichts eines Wettbewerbsumfelds, in dem Wachstum häufig mit hohen Marketingaufwendungen erkauft werden muss, ist das durchaus ambitioniert.

    Das Management setzt dabei stark auf künstliche Intelligenz als Hebel für die weitere Entwicklung. Durch den KI-Einsatz sollen Abläufe effizienter gestaltet und gleichzeitig Vertrieb, Kundenansprache und Produktentwicklung verbessert werden. Nach Einschätzung des Unternehmens besitzt NAGA dabei als mittelgroßer Anbieter eine günstige Ausgangsposition: Die Strukturen seien deutlich flexibler als bei großen Konzernen, während zugleich mehr Ressourcen zur Verfügung stünden als bei kleineren Wettbewerbern.

    Erste Hinweise auf die möglichen Effekte lieferte bereits das Auftaktquartal. Zwar gingen die Erlöse zunächst noch zurück, operativ konnte die Profitabilität aber deutlich verbessert werden. Die EBIT-Marge stieg auf 15,8 Prozent und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Damit deutet sich an, dass die eingeleiteten Maßnahmen zunehmend Wirkung entfalten könnten.

    An der Börse hatte diese Perspektive im Frühjahr für eine außergewöhnlich starke Kursbewegung gesorgt. Die Aktie vervielfachte sich innerhalb kurzer Zeit, bevor nach der dynamischen Rallye eine spürbare Konsolidierung einsetzte. Diese Korrektur könnte kurzfristig noch nicht vollständig abgeschlossen sein. Für Anleger, die dem Einsatz von künstlicher Intelligenz bei NAGA das Potenzial zutrauen, Wachstum und Profitabilität gleichzeitig deutlich zu steigern, eröffnet die schwächere Kursphase allerdings eine neue spekulative Einstiegsmöglichkeit.

    (aktien-globlal.de, erstellt 27.05.26, 14:34 Uhr, veröffentlicht 27.05.26, 14:49 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 3,04EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



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