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    Besonders beachtet!

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    E.ON Aktie heute im Minus (18,185€) - 27.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die E.ON Aktie bisher Verluste von -2,10 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.

    Besonders beachtet! - E.ON Aktie heute im Minus (18,185€) - 27.05.2026
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

    E.ON aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.05.2026

    Die E.ON Aktie ist bisher um -2,10 % auf 18,185 gefallen. Das sind -0,390  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,54 %, geht es heute bei der E.ON Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten E.ON Aktionäre einen Verlust von -6,01 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die E.ON Aktie damit um -1,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von E.ON +15,06 % gewonnen.

    E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,02 %
    1 Monat -0,62 %
    3 Monate -6,01 %
    1 Jahr +17,50 %
    Stand: 27.05.2026, 14:51 Uhr

    Informationen zur E.ON Aktie

    Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,03 Mrd. € wert.

    BARCLAYS stuft EON AG auf 'Equal Weight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise …

    E.ON unter Druck: Droht der Aktie jetzt die nächste Abwärtswelle?


    Börsenstart Europa - 27.05. - TecDAX stark +0,48 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enel, ENGIE und Co.

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,68 %. ENGIE notiert im Minus, mit -3,00 %. RWE notiert im Minus, mit -3,30 %. Iberdrola verliert -1,85 %

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    Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    E.ON

    -1,99 %
    -1,02 %
    -0,62 %
    -6,01 %
    +17,50 %
    +65,89 %
    +83,83 %
    +129,75 %
    +1.210,66 %
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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