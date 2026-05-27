E.ON Aktie heute im Minus (18,185€) - 27.05.2026

Die E.ON Aktie ist bisher um -2,10 % auf 18,185€ gefallen. Das sind -0,390 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,54 %, geht es heute bei der E.ON Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten E.ON Aktionäre einen Verlust von -6,01 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die E.ON Aktie damit um -1,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von E.ON +15,06 % gewonnen.

E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,02 % 1 Monat -0,62 % 3 Monate -6,01 % 1 Jahr +17,50 %

Informationen zur E.ON Aktie

Stand: 27.05.2026, 14:51 Uhr

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,03 Mrd. € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enel, ENGIE und Co.

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,68 %. ENGIE notiert im Minus, mit -3,00 %. RWE notiert im Minus, mit -3,30 %. Iberdrola verliert -1,85 %

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Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.