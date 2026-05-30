Goldman Sachs hebt Jahresziel für S&P 500 an

Das Team um Chefstratege Ben Snider erwartet nun, dass der Leitindex bis Ende des Jahres auf 8.000 Punkte steigen wird. Die bisherige Prognose von 7.600 Punkten wurde damit verworfen.

Angetrieben von einem anhaltenden Gewinnboom rund um künstliche Intelligenz hebt die Investmentbank Goldman Sachs ihr Jahresendziel für den S&P 500 deutlich an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Goldman sieht Gewinnexplosion durch KI-Infrastruktur

Im Zentrum der neuen Prognose steht vor allem eines: Unternehmensgewinne. Laut Goldman Sachs sei das Gewinnwachstum inzwischen der dominante Treiber der Aktienrallye.

"Das fortgesetzte Gewinnwachstum sollte den Aktienmarkt weiter nach oben treiben", schrieben die Strategen. Ausschlaggebend für die Anhebung seien insbesondere die überraschend starken Quartalszahlen der US-Unternehmen gewesen.

Goldman erhöhte zugleich seine Gewinnprognose für die Unternehmen im S&P 500 drastisch. Für 2026 erwartet die Bank nun einen Gewinn je Aktie (EPS) von 340 US-Dollar – ein Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2027 rechnen die Strategen mit einem weiteren Gewinnwachstum von 13 Prozent auf 385 US-Dollar je Aktie.

Nach Einschätzung der Analysten dürfte allein der Ausbau der KI-Infrastruktur etwa die Hälfte des gesamten Gewinnwachstums im S&P 500 in diesem Jahr ausmachen.

Tech-Rallye trotzt geopolitischen Risiken

Der S&P 500 hat seit Jahresbeginn bereits knapp 10 Prozent zugelegt. Aktien wie Advanced Micro Devices und Micron Technology profitierten massiv vom globalen KI-Investitionszyklus.

Laut Daten von FactSet stiegen die Gewinne der S&P-500-Unternehmen im ersten Quartal um mehr als 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das war die stärkste Gewinnexpansion seit dem vierten Quartal 2021.

Gleichzeitig übertrafen rund 84 Prozent der Unternehmen die Gewinnerwartungen der Analysten – deutlich mehr als der Fünfjahresdurchschnitt von 78 Prozent.

Analysten sind sich einig

Auch andere große Investmenthäuser zeigen sich zunehmend optimistisch. Strategen von Morgan Stanley und Deutsche Bank rechnen ebenfalls mit einer Jahresperformance von rund 17 Prozent für den S&P 500.

Goldman warnt vor übertriebener KI-Euphorie

Trotz der positiven Perspektiven warnen die Strategen jedoch vor übertriebener Euphorie. Zwar dürften sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen die Aktienbewertungen grundsätzlich unterstützen, gleichzeitig könnten eine sich abschwächende Konjunktur sowie Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms den Bewertungsanstieg begrenzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



