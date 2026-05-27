SAF-HOLLAND Aktie klettert nach oben - +6,80 % - 27.05.2026

SAF-HOLLAND kombiniert technische Expertise mit globaler Präsenz, um in der Nutzfahrzeugindustrie führend zu sein.

SAF-HOLLAND Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.05.2026

Die SAF-HOLLAND Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,80 % auf 21,050€ zulegen. Das sind +1,340 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAF-HOLLAND Aktie. Nach einem Plus von +0,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,050€, mit einem Plus von +6,80 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SAF-HOLLAND Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,87 %.