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    Besonders beachtet!

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    SAF-HOLLAND Aktie klettert nach oben - +6,80 % - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die SAF-HOLLAND Aktie, bisher, um +6,80 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAF-HOLLAND Aktie.

    Besonders beachtet! - SAF-HOLLAND Aktie klettert nach oben - +6,80 % - 27.05.2026
    Foto: SAF Holland

    SAF-HOLLAND kombiniert technische Expertise mit globaler Präsenz, um in der Nutzfahrzeugindustrie führend zu sein.

    SAF-HOLLAND Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.05.2026

    Die SAF-HOLLAND Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,80 % auf 21,050 zulegen. Das sind +1,340  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAF-HOLLAND Aktie. Nach einem Plus von +0,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,050, mit einem Plus von +6,80 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SAF-HOLLAND Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,87 %.

    Allein seit letzter Woche ist die SAF-HOLLAND Aktie damit um +10,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,48 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAF-HOLLAND um +38,27 % gewonnen.

    Während SAF-HOLLAND heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,42 %.

    SAF-HOLLAND Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,94 %
    1 Monat +19,48 %
    3 Monate +5,87 %
    1 Jahr +28,58 %
    Stand: 27.05.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Es gibt 45 Mio. SAF-HOLLAND Aktien. Damit ist das Unternehmen 953,28 Mio.EUR € wert.

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    Ob die SAF-HOLLAND Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAF-HOLLAND Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAF-HOLLAND

    +5,88 %
    +10,53 %
    +19,86 %
    +6,28 %
    +28,52 %
    +58,49 %
    +64,19 %
    +86,01 %
    -25,36 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
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