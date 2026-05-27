Ölpreise brechen ein: Diese Iran-News stellt gerade alles auf den Kopf

Die Reaktion an den Märkten fiel heftig aus. Die US-Ölsorte WTI sackte zeitweise um rund sechs Prozent auf unter 89 US-Dollar pro Barrel ab. Die Nordseesorte Brent verlor zwischenzeitlich mehr als vier Prozent und fiel auf rund 95 US-Dollar je Barrel. Anleger setzen darauf, dass ein mögliches Abkommen den freien Fluss von Rohöl durch die Straße von Hormus wiederherstellen könnte – eine der wichtigsten Handelsrouten für den globalen Ölmarkt.

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Ölpreise am Mittwoch massiv unter Druck gesetzt und gleichzeitig die Stimmung an den Aktienmärkten aufgehellt. Auslöser war ein Bericht des iranischen Staatsfernsehens über einen Entwurf für ein informelles Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran. Demnach sollen die USA ihre Seeblockade aufheben, während der Iran zusichert, den Handelsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau zu bringen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zusätzlichen Druck auf die Ölpreise erzeugte die Aussicht, dass sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran vorerst nicht weiter militärisch zuspitzen könnten. Noch zu Wochenbeginn hatte die Lage deutlich gefährlicher gewirkt. US-Streitkräfte führten Angriffe im Süden des Iran durch, die das Pentagon als defensiven Schritt bezeichnete. Teheran drohte daraufhin mit Vergeltung.

Laut den Berichten des iranischen Staatsfernsehens soll künftig zudem Oman gemeinsam mit dem Iran einen Mechanismus zur Kontrolle und Steuerung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus organisieren. Gleichzeitig würden sich US-Streitkräfte aus der unmittelbaren Umgebung des Iran zurückziehen.

Trotz der Kursreaktion bleiben viele Branchenvertreter skeptisch, wie schnell sich die globale Ölversorgung tatsächlich normalisieren könnte. Sultan Ahmed Al Jaber, Chef der Abu Dhabi National Oil Co., erklärte zuletzt, selbst bei einem sofortigen Ende des Konflikts werde es mindestens vier Monate dauern, bis die Fördermengen wieder auf 80 Prozent des normalen Niveaus steigen. Eine vollständige Rückkehr zur früheren Produktion sei wahrscheinlich erst 2027 erreichbar.

Während die Ölpreise deutlich nachgaben, stiegen die US-Aktienfutures an. Anleger hoffen darauf, dass sinkende Energiepreise den Inflationsdruck abschwächen und damit auch die Belastung für Verbraucher und Unternehmen reduzieren könnten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



