🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Jetzt fliegt die Angst raus

    5529 Aufrufe 5529 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise brechen ein: Diese Iran-News stellt gerade alles auf den Kopf

    Ein Bericht über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran löst am Ölmarkt einen massiven Ausverkauf aus.

    Für Sie zusammengefasst
    Jetzt fliegt die Angst raus - Ölpreise brechen ein: Diese Iran-News stellt gerade alles auf den Kopf
    Foto: Altaf Qadri - AP

    Die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Ölpreise am Mittwoch massiv unter Druck gesetzt und gleichzeitig die Stimmung an den Aktienmärkten aufgehellt. Auslöser war ein Bericht des iranischen Staatsfernsehens über einen Entwurf für ein informelles Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran. Demnach sollen die USA ihre Seeblockade aufheben, während der Iran zusichert, den Handelsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau zu bringen.

    Die Reaktion an den Märkten fiel heftig aus. Die US-Ölsorte WTI sackte zeitweise um rund sechs Prozent auf unter 89 US-Dollar pro Barrel ab. Die Nordseesorte Brent verlor zwischenzeitlich mehr als vier Prozent und fiel auf rund 95 US-Dollar je Barrel. Anleger setzen darauf, dass ein mögliches Abkommen den freien Fluss von Rohöl durch die Straße von Hormus wiederherstellen könnte – eine der wichtigsten Handelsrouten für den globalen Ölmarkt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    32.298,00€
    Basispreis
    20,50
    Ask
    × 12,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.499,58€
    Basispreis
    21,01
    Ask
    × 12,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlichen Druck auf die Ölpreise erzeugte die Aussicht, dass sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran vorerst nicht weiter militärisch zuspitzen könnten. Noch zu Wochenbeginn hatte die Lage deutlich gefährlicher gewirkt. US-Streitkräfte führten Angriffe im Süden des Iran durch, die das Pentagon als defensiven Schritt bezeichnete. Teheran drohte daraufhin mit Vergeltung.

    Laut den Berichten des iranischen Staatsfernsehens soll künftig zudem Oman gemeinsam mit dem Iran einen Mechanismus zur Kontrolle und Steuerung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus organisieren. Gleichzeitig würden sich US-Streitkräfte aus der unmittelbaren Umgebung des Iran zurückziehen.

     

    Trotz der Kursreaktion bleiben viele Branchenvertreter skeptisch, wie schnell sich die globale Ölversorgung tatsächlich normalisieren könnte. Sultan Ahmed Al Jaber, Chef der Abu Dhabi National Oil Co., erklärte zuletzt, selbst bei einem sofortigen Ende des Konflikts werde es mindestens vier Monate dauern, bis die Fördermengen wieder auf 80 Prozent des normalen Niveaus steigen. Eine vollständige Rückkehr zur früheren Produktion sei wahrscheinlich erst 2027 erreichbar.

    Während die Ölpreise deutlich nachgaben, stiegen die US-Aktienfutures an. Anleger hoffen darauf, dass sinkende Energiepreise den Inflationsdruck abschwächen und damit auch die Belastung für Verbraucher und Unternehmen reduzieren könnten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Jetzt fliegt die Angst raus Ölpreise brechen ein: Diese Iran-News stellt gerade alles auf den Kopf Ein Bericht über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran löst am Ölmarkt einen massiven Ausverkauf aus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     