Original-Research
2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...
- Nordamerikanischer Datacenterauftrag über $100 Mio
- 2026 Umsatz am oberen Rand 440–490 Mio Euro
- Kursziel auf EUR 73 erhöht Rating auf Hinzufügen
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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH
27.05.2026 / 15:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG
Unternehmen: 2G Energy AG
ISIN: DE000A0HL8N9
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Hinzufügen
seit: 27.05.2026
Kursziel: 73,00 Euro
Kursziel auf Sicht 12 Monate
von:
Letzte 26.03.2026: Heraufstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 44,00 auf EUR 73,00.
Zusammenfassung:
Ein nordamerikanischer Datencenter-Auftrag im unteren dreistelligen MW-Bereich hebt das 2G-Geschäft auf eine neue Ebene. Wir schätzen den Auftragswert auf über $100 Mio. Die Auslieferung beginnt in H2/26, und das Management erwartet daher für 2026 einen Umsatz am oberen Rand der Guidancespanne von EUR440 Mio. bis EUR490 Mio. Die Guidance für die EBIT-Margenbandbreite engt das Unternehmen auf 9,5% bis 10,5% ein. Für 2027 erwartet 2G einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR570 Mio. bis EUR620 Mio. bei einer EBIT-Marge von über 11%. Wir haben unsere Schätzungen für 2026E und die Folgejahre erhöht. Ein überarbeitetes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR73 (bisher: EUR44). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herunter, nachdem der Aktienkurs sich seit unserer letzten Veröffentlichung ungefähr verdoppelt hat und das Kurspotenzial mit 8% nunmehr deutlich unter unserer 25%-Schwelle liegt.
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1648f4bf75defb72b3db3e91e8368c6d
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=030076ff-59cc-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de
2334328 27.05.2026 CET/CEST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie
Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 71,40 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um +35,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,75 %.
Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..
2G ENERGY zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.
Analyst:
Kursziel: 73,00 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu 2G ENERGY - A0HL8N - DE000A0HL8N9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über 2G ENERGY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber 2G ENERGY eingestellt.
Das Video könnte bei dem aktuellen Kurssprung nach Auftragsverkündung untergehen.
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
https://m.youtube.com/watch?v=aoL2L3v3nuo
Die Amis (vor allem in Stock-Chats auf X/Twitter, Reddit etc.) reden aktuell ziemlich positiv über 2G Energy (die deutsche Firma für Blockheizkraftwerke/CHP-Systeme).
@drakeondigital
Hauptthema: AI/Data-Center-Power
- 2G Energy wird als spannender Play im dezentralen Strom für AI-Data-Center gesehen. Große Turbinen-Hersteller (GE, Siemens etc.) haben mega Backlogs, deshalb sind schnell lieferbare Gas-Engines/CHP-Anlagen (von 2G) eine gute Alternative.
- Vorteile, die Amis hervorheben:
- Schnelle Lieferung (9–18 Monate)
- Modular & flexibel (dispatchable, rampen schnell hoch, gut mit Solar + Batteries kombinierbar)
- Waste Heat für Cooling nutzbar
- Leise (gute Permitting-Chancen)
- Recurring Service-Revenue (langfristig margenstark)
- Schon H2-ready und Biogas-Optionen
Viele sehen Potenzial für große US-Aufträge (high double-digit bis low triple-digit MW, einzelne Orders bis ~100 Mio. €). Das wäre für die relativ kleine Firma (Guidance ~440–490 Mio. € Umsatz) ein Gamechanger.
@jarad1821
Sentiment in Chats
- Bullish, aber nicht overhyped. Viele europäische und US-Investoren posten darüber, seit das Data-Center-Thema heiß läuft.
- Vergleiche mit Bloom Energy (BE), Fuel Cells etc. — 2G wird oft als " undervalued" oder "sleeper" mit guter Valuation (P/S ~2x, EV/EBIT 18–22x) gesehen.
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- @jarad1821
- Deutsche Small/Mid-Caps wie 2G, Infineon, Trumpf etc. werden gerade als "underrated bangers" gefeiert.
- Es gibt Posts von Leuten, die long gegangen sind oder es beobachten (z. B. "worth watching", "gem here").
Zusammengefasst: In US-lastigen Investor-Chats ist 2G Energy gerade ein Nischen-Favorit im AI-Power-Sektor — pragmatische, schnell verfügbare Lösung statt reiner Hype. Kein Massen-Hype wie bei manchen US-Names, aber solides, positives Buzz unter Value-/Energy-Transition-Leuten.