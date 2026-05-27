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    Original-Research

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    2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordamerikanischer Datacenterauftrag über $100 Mio
    • 2026 Umsatz am oberen Rand 440–490 Mio Euro
    • Kursziel auf EUR 73 erhöht Rating auf Hinzufügen
    Original-Research - 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...
    Foto: adobe.stock.com

    ^
    Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

    27.05.2026 / 15:04 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

    Unternehmen: 2G Energy AG
    ISIN: DE000A0HL8N9

    Anlass der Studie: Update
    Empfehlung: Hinzufügen
    seit: 27.05.2026
    Kursziel: 73,00 Euro
    Kursziel auf Sicht 12 Monate
    von:
    Letzte 26.03.2026: Heraufstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen
    Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

    First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 44,00 auf EUR 73,00.

    Zusammenfassung:
    Ein nordamerikanischer Datencenter-Auftrag im unteren dreistelligen MW-Bereich hebt das 2G-Geschäft auf eine neue Ebene. Wir schätzen den Auftragswert auf über $100 Mio. Die Auslieferung beginnt in H2/26, und das Management erwartet daher für 2026 einen Umsatz am oberen Rand der Guidancespanne von EUR440 Mio. bis EUR490 Mio. Die Guidance für die EBIT-Margenbandbreite engt das Unternehmen auf 9,5% bis 10,5% ein. Für 2027 erwartet 2G einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR570 Mio. bis EUR620 Mio. bei einer EBIT-Marge von über 11%. Wir haben unsere Schätzungen für 2026E und die Folgejahre erhöht. Ein überarbeitetes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR73 (bisher: EUR44). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herunter, nachdem der Aktienkurs sich seit unserer letzten Veröffentlichung ungefähr verdoppelt hat und das Kurspotenzial mit 8% nunmehr deutlich unter unserer 25%-Schwelle liegt.

    Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1648f4bf75defb72b3db3e91e8368c6d

    Kontakt für Rückfragen:
    First Berlin Equity Research GmbH
    Herr Gaurav Tiwari
    Tel.: +49 (0)30 809 39 686
    web: www.firstberlin.com
    E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=030076ff-59cc-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

    2334328 27.05.2026 CET/CEST

    °

    2G ENERGY

    +1,55 %
    +35,77 %
    +46,75 %
    +93,54 %
    +135,04 %
    +165,16 %
    +213,89 %
    +1.480,67 %
    +3.008,90 %
    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 71,40 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um +35,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..

    2G ENERGY zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.


    Rating: Hinzuf
    Analyst:
    Kursziel: 73,00 Euro


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    Community Beiträge zu 2G ENERGY - A0HL8N - DE000A0HL8N9

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über 2G ENERGY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung nach einer Auftragsankündigung und die Data‑Center‑Chancen von 2G. Diskutiert werden Bewertungsspannen (u. a. ~15–18x für erwartetes 2027‑EBIT, EV/EBIT ~18–22x, P/S ≈2x), mögliche große US‑Aufträge, schnelle Lieferbarkeit und recurring Service‑Erlöse. Kritische Stimmen warnen vor Skalierungs-, Kapazitäts‑ und Lieferkettenrisiken; einige sehen kurzfristige Überhitzung trotz Gewinnwarnung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber 2G ENERGY eingestellt.

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