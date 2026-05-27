2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

27.05.2026 / 15:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 27.05.2026

Kursziel: 73,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte 26.03.2026: Heraufstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 44,00 auf EUR 73,00.

Zusammenfassung:

Ein nordamerikanischer Datencenter-Auftrag im unteren dreistelligen MW-Bereich hebt das 2G-Geschäft auf eine neue Ebene. Wir schätzen den Auftragswert auf über $100 Mio. Die Auslieferung beginnt in H2/26, und das Management erwartet daher für 2026 einen Umsatz am oberen Rand der Guidancespanne von EUR440 Mio. bis EUR490 Mio. Die Guidance für die EBIT-Margenbandbreite engt das Unternehmen auf 9,5% bis 10,5% ein. Für 2027 erwartet 2G einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR570 Mio. bis EUR620 Mio. bei einer EBIT-Marge von über 11%. Wir haben unsere Schätzungen für 2026E und die Folgejahre erhöht. Ein überarbeitetes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR73 (bisher: EUR44). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herunter, nachdem der Aktienkurs sich seit unserer letzten Veröffentlichung ungefähr verdoppelt hat und das Kurspotenzial mit 8% nunmehr deutlich unter unserer 25%-Schwelle liegt.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1648f4bf75defb72b3db3e91e8368c6d

Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 71,40 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um +35,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,75 %. Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd.. 2G ENERGY zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.



Rating: Hinzuf

Analyst:

Kursziel: 73,00 Euro

