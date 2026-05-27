NorthStar und QSA Global kündigen eine mehrjährige strategische Partnerschaft zur Stärkung der Actinium-225-Lieferkette für gezielte Alpha-Therapien an

Strategische Partnerschaft verbindet die Fähigkeiten von NorthStar zur Produktion von Radioisotopen im kommerziellen Maßstab mit dem Know-how von QSA Global im Lebenszyklusmanagement von Radium-226 (Ra-226), dem Ausgangsmaterial für die Ac-225-Produktion

Die Vereinbarung zielt darauf ab, NorthStar's Ac-225-Lieferkette ohne Carrier-Zusatz (n.c.a.) zu stärken, indem eine zuverlässige, geschlossene Quelle für hochreine Ra-226-Zielmaterialien geschaffen wird

BURLINGTON, Mass. und BELOIT, Wis., 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- QSA Global, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Herstellung spezialisierter radioaktiver Strahlenquellen und medizinisch-radiochemischer Dienstleistungen, und NorthStar Medical Radioisotopes, LLC (NorthStar), ein führendes radiopharmazeutisches Unternehmen, gaben heute die Unterzeichnung eines mehrjährigen strategischen Dienstleistungsvertrags bekannt. Diese Partnerschaft soll die Lieferkette für Radium-226 (Ra-226) Targets, das Ausgangsmaterial für die Produktion von Actinium-225 (Ac-225), festigen und NorthStar's kommerzielle Produktion von Ac-225 ohne Trägerzusatz (n.c.a.), das in der nächsten Generation von zielgerichteten Alpha-Therapien (TAT) verwendet wird, weiter unterstützen.

Die Partnerschaft verbindet die jahrzehntelange Erfahrung von QSA Global in der Handhabung hochaktiver Strahlenquellen, der Einhaltung von Industrievorschriften und der Logistik mit dem innovativen Ansatz von NorthStar für die kommerzielle radiopharmazeutische Produktion. Es beinhaltet eine mehrjährige Reinigungskampagne, bei der QSA Global im Auftrag von NorthStar altes Ra-226 aufbereiten und in hochreine Vorstufen umwandeln wird, die direkt in die kontinuierliche Herstellung von Zielkapseln einfließen werden. Nach der Bestrahlung und Verarbeitung durch NorthStar zur Herstellung von n.c.a Ac-225 wird das zurückgewonnene Radium an QSA Global zum Recycling in neue Targets zurückgegeben - so entsteht eine hocheffiziente, geschlossene Lieferkette.

„Diese mehrjährige Vereinbarung mit QSA Global stärkt unsere Versorgungskette mit einer zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Versorgung mit Ra-226-Targets, die für unsere n.c.a. wichtig sind. Ac-225-Produktionskapazitäten", sagte Dr. Frank Scholz, Präsident und CEO von NorthStar. „Indem wir den ständigen Zugang zu diesen wichtigen Ausgangsstoffen sicherstellen, können wir die wachsende Nachfrage in der Industrie sicher befriedigen."