Sitka Gold - 19,3 m mit 5,04 g/t Gold in mächtigem Tiefentreffer!

Sitka Gold (TSX-V: SIG; FSE: 1RF; OTCQX: SITKF) ist ein hervorragender Start in das Yukon-Bohrprogramm 2026 gelungen. Gleich das erste Ergebnis der neuen Kampagne auf dem RC-Goldprojekt im Tombstone Gold Belt übertrifft die Erwartungen: Ein tiefes Bohrloch stieß weit unterhalb der bestehenden Blackjack-Ressource auf eine mächtige, hochgradige Goldzone. Der spektakuläre Treffer untermauert das erhebliche Untertage-Potenzial der Lagerstätte ein weiteres Mal.

Das vollständig finanzierte Bohrprogramm für 2026 ist auf insgesamt 60.000 Meter ausgelegt, wovon rund 13.000 Meter bereits abgeschlossen sind, alle anderen Analyseergebnisse, stehen aber noch aus.

Rekordbohrung DDRCCC-26-121: Kontinuität in der Tiefe

Mit einer Endtiefe von 1.093 Metern ist DDRCCC-26-121 das bislang tiefste Bohrloch, das je auf dem Projekt niedergebracht wurde. Es liefert den Beweis, dass sich die hochgradige Mineralisierung weit unterhalb der aktuellen Grubengrenzen fortsetzt.

Die Ergebnisse im Detail (Bohrkernlängen):

Hauptabschnitt: 273,8 Meter mit 1,10 g/t Gold

Erste Teilzone: 94,0 Meter mit 1,79 g/t Gold (darin 19,3 Meter mit 5,04 g/t Gold)

Zweite Teilzone: 71,3 Meter mit 2,15 g/t Gold (darin 10,4 Meter mit 7,39 g/t Gold)

Hochgradige Einzelabschnitte: 1,7 Meter mit 15,85 g/t Gold sowie 2,0 Meter mit 17,10 g/t Gold

Dieser Treffer erweitert die bekannte Goldzone um rund 370 Meter unterhalb des aktuellen Ressourcenmodells. Zudem liegt der Abschnitt etwa 110 Meter entlang des Streichens vom letztjährigen Referenzloch DDRCCC-25-076 entfernt (welches 65,0 Meter mit 2,00 g/t Gold lieferte, inkl. 8,0 m mit 4,80 g/t und 6,3 m mit 5,53 g/t ab 806,0 m). Die hochgradige Zone bleibt damit sowohl seitlich als auch in der Tiefe vollständig offen.

Blackjack erhält eine neue Dimension

Für Investoren ist dieser Erfolg im Blackjack Zielgebit in dreifacher Hinsicht wegweisend: Erstens deutet er das Potenzial auf ein signifikantes Ressourcen-Wachstum weit über das bisherige, grubenbeschränkte Tagebau-Modell hinaus. Zweitens stützen die hervorragenden Gehalte in der Tiefe das Szenario einer zukünftigen, hochgradigen Untertage-Mine. Drittens bleibt die Zone in alle Richtungen offen und liefert damit klare Zielkoordinaten für die anstehenden Folgebohrungen.

Dementsprechend betont CEO Cor Coe, dass dieser Tiefentreffer die hochgradige Entdeckung aus dem Vorjahr eindrucksvoll bestätigt und das Potenzial auf eine signifikante Untertagekomponente bei Blackjack untermauert.

Das 60.000-Meter-Bohrprogramm im Überblick

Sitka Gold hat damit einen hervorragenden Start in sein äußerst umfangreiches Bohrprogramm 2026 hingelegt. Das Unternehmen teilt das massive Bohrbudget systematisch auf mehrere Ziele im Clear Creek Intrusive Complex auf. Für den Blackjack-Eiger-Bereich sind 15.000 Meter zur Erweiterung der aktuellen Lagerstätte vorgesehen, während auf Rhosgobel mit 30.000 Metern für Nachfolgebohrungen der größte Anteil entfällt. Die verbleibenden Kapazitäten fließen in die Pukelman-Contact-Zone (10.000 Meter) zur Exploration neuer Strukturen sowie in Bear Paw und weitere Prioritätsziele (5.000 Meter).

Da Sitka Gold künftige Ergebnisse aufgrund des enormen Umfangs der Kampagne in größeren Gruppen veröffentlichen wird, markiert dieser erste, hochkarätige Einzelbefund den perfekten Auftakt für einen starken Nachrichtenfluss in der Bohrsaison 2026.

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