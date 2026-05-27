RWE startet mit Gewinnsteigerung ins Jahr

Der Energiekonzern RWE (DE0007037129) ist mit deutlichen Gewinnsteigerungen ins Jahr 2026 gestartet. Wie das Unternehmen mitteilte, stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im 1. Quartal auf 1,6 Mrd. Euro nach 1,3 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Nettoergebnis je Aktie legte um 25 Prozent auf 0,85 Euro zu. Ausschlaggebend waren vor allem bessere Windverhältnisse in Europa sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien. Seit März 2025 hat RWE neue Windkraftanlagen, Solarparks und Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 2,3 Gigawatt in Betrieb genommen. Weitere Projekte mit 10,4 Gigawatt befinden sich derzeit im Bau. Besonders stark entwickelte sich das Offshore-Windgeschäft: Hier kletterte das bereinigte EBITDA von 380 auf 570 Mio. Euro. Zudem sorgte eine Entschädigungszahlung der Niederlande für ein Plus, allerdings schnitt der Energiehandel schwächer ab als im Vorjahr.

Beim Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK77E86 errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap bei 54 Euro und dem Preis von 50,20 Euro eine Renditechance von 3,80 Euro oder 13,8 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 18.9.26 unter dem Cap, dann erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 21 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG mit der ISIN DE000FD9HUE5 zahlt den Höchstbetrag von 60 Euro, wenn die Barriere von 45 Euro bis zum 18.12.26 niemals verletzt wird. Beim Preis von 55,50 sind 4,50 Euro oder 13,6 Prozent p.a. Rendite drin. Attraktiv: Das Zertifikat ist derzeit 2 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld). Aktienlieferung im negativen Szenario.

Einkommensstrategie mit Kupon von 11,25 Prozent p.a. (Juni 2027)

Die Aktienanleihe der HSBC mit der ISIN DE000HM2JRC3 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie einen Zins von 11,25 Prozent p.a., was durch den Kurs bei pari auch der effektiven Rendite entspricht, sofern die Aktie am 18.6.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 55 Euro handelt. Ansonsten erhalten Anleger 18 Aktien (= 1.000 Euro / 55 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: RWE punktet mit solidem Gewinnwachstum, wachsender Ökostrom-Kapazität und stabiler Finanzkraft. Hohe Investitionen und attraktive Dividendenperspektive stützen den Ausblick. Wer etwa 10 Prozent unter Allzeithoch bereits bei einer Seitwärtsbewegung zweistellige Jahresrenditen realisieren will, kann sich mit Zertifikaten defensiv positionieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de