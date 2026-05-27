Bei Sartorius steigen Aktivisten ein

Der Einstieg des aktivistischen Investors Elliott Investment Management beim Göttinger Laborausausrüster Sartorius (Vorzugsaktien: DE0007165631) sorgt für Bewegung in der Branche. Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Elliott nicht nur eine größere Beteiligung am US-Laborausrüster Bio-Rad Laboratories aufgebaut, sondern ist auch bei Sartorius umfangreich investiert. Im Fokus steht die Beteiligung von Bio-Rad an Sartorius von rund 28 Prozent der Stammaktien, die auf rund 5 Mrd. US-Dollar geschätzt wird – nahezu so viel wie die gesamte Börsenbewertung von Bio-Rad. Sartorius profitiert langfristig vom Boom bei Biopharmazeutika und Einwegtechnologien für die Arzneimittelproduktion. Anleger hoffen darauf, dass der Einstieg des aktivistischen Investors neuen Druck auf Bio-Rad ausübt, den Wert der Sartorius-Beteiligung stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Beim Discount-Zertifikat der LBBW (DE000LB5MY68) mit dem Cap bei 230 Euro zum Preis von 200 Euro errechnet sich eine Renditechance von 30 Euro oder 26,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am 16.12.26 auf oder oberhalb des Caps schließt. Andernfalls erhalten Anleger eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 39,7 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der DZ Bank mit der ISIN DE000DU5GEV4 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 250 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 140 Euro bis zum Bewertungstag 18.12.26 nie verletzt wird, gibt’s den Höchstbetrag; andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung. Beim Preis von 228 Euro sind maximal 22 Euro oder 17,5 Prozent p.a. drin. Gutes Pricing mit ca. 1,5 Prozent Abgeld!

Einkommensstrategie mit 10,5 Prozent Kupon p.a. (Juni)

Die Aktienanleihe der LBBW mit der ISIN DE000LB5Y335 zahlt einen Kupon von 10,5 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die Effektivrendite auf 13 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 18.6.27 auf oder über dem Basispreis von 200 Euro schließt. Andernfalls gibt’s 5 Sartorius Vorzugsaktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 200 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass der Einstieg von Elliott beim Ausrüster der biopharmazeutischen Industrie und der Forschungsbranche das Abwärtspotenzial der Sartorius-Aktie begrenzt und dazu zumindest einen Seitwärtstrend prognostiziert, kann mit den Zertifikaten bei Eintritt des Szenarios interessante Renditen bei komfortablen Sicherheitspuffern erzielen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius Aktien oder von Anlageprodukten auf Sartorius Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de