Nvidia übertrifft die (hohen) Erwartungen

Der KI-Boom treibt Nvidia (ISIN US67066G1040) weiter zu Rekordzahlen. Der weltgrößte Chiphersteller steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal um 85 Prozent auf 81,6 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang sogar um 140 Prozent auf 1,87 Dollar. Damit übertraf der Konzern erneut die Erwartungen der Wall Street. Für das laufende Quartal stellt Nvidia Erlöse von rund 91 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Motor des Wachstums bleibt das Geschäft mit Rechenzentren und KI-Prozessoren. Die Sparte erzielte mit 75,2 Mrd. US-Dollar einen Zuwachs von 92 Prozent. Nvidia profitiert davon, dass Technologie-Konzerne weltweit Milliarden in KI-Infrastruktur investieren. Konzernchef Jensen Huang sprach vom „größten Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Menschheit“. Der Ausbau von KI-Rechenzentren schreite mit „außerordentlicher Geschwindigkeit“ voran. Zugleich genehmigte Nvidia ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 80 Mrd. US-Dollar und erhöhte die Quartalsdividende deutlich auf 25 Cent je Aktie.

Der Discounter der SG mit der ISIN DE000FE0PP00 bringt bei einem Preis von 159,50 Euro bei konstanten Wechselkursen eine Rendite von 12,50 Euro oder 23,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.9.26 oberhalb des Caps von 200 US-Dollar schließt. Aktienlieferung im negativen Szenario.

Wechselkursgesicherte Discount-Strategie mit 19,4 Prozent Puffer (Dezember)

Die etwas defensivere Variante mit einem Cap bei 190 US-Dollar und dem Bewertungstag 18.12.26 gibt’s unter der ISIN DE000FE2Y477 von der SG zum Preis von 173,15 Euro mit einem Renditepotenzial von 16,85 Euro oder 16,5 Prozent p.a. Barausgleich in jedem Szenario.

Bonus-Strategie mit 30,4 Prozent Puffer (September)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PJ8F5E1) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 220 US-Dollar in Euro, wenn die Aktie bis zum 18.9.26 niemals die Barriere bei 150 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 179,20 Euro beträgt die Rendite bei konstanten Wechselkursen 10 Euro oder 18,9 Prozent p.a. Immer Barausgleich! Top: 3,4 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld!).

ZertifikateReport-Fazit: Anleger setzen weiterhin darauf, dass Nvidia seine dominierende Stellung im globalen KI-Markt ausbauen kann. Wer auf dem aktuellen Niveau einen defensiven Einstieg in den Weltmarktführer für Hochleistungschips sucht, kann mit diesen Zertifikaten bereits dann zweistellige Jahresrenditen erzielen, wenn sich die Aktie nur seitwärts bewegt – Sicherheitspuffer inklusive.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nvidia Aktien oder von Anlageprodukten auf Nvidia Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de