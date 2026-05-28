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    Börse, Baby!

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    Nach KI: Sind Quanten-Aktien der nächste Hype?

    Der nächste Börsen-Hype rollt an: Quantencomputer. Die US-Regierung will Milliarden in die neue Zukunftstechnologie stecken, IBM gilt als möglicher Schlüsselkandidat.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Nach KI: Sind Quanten-Aktien der nächste Hype?
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Ein normaler Computer rechnet in 0 und 1 Bits. Ein Quantencomputer nutzt Qubits, die 0 und 1 gleichzeitig sein können.

    Ein Beispiel: Du hast 10 Schlüssel für dein Fahrradschloss und weißt nicht mehr, welcher der richtige ist. Der normale Computer würde einen nach den anderen testen. Ein Quantencomputer könnte alle 10 Schlüssel gleichzeitig testen.

    Praktisch hieße das ein unglaubliche Zunahme an Rechenleistung und Geschwindigkeit: Wenn Pharmafirmen beispielsweise nach neuen Krebsmedikamenten forschen oder Logistikriesen die perfekte Route für 5.000 Lkw weltweit berechnen wollen, gibt es oft mehr Möglichkeiten als Atome im Universum.

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    Ein normaler Supercomputer müsste diese Optionen nacheinander durchrechnen und würde Milliarden Jahre brauchen. Der Quantencomputer schaut sich alle Wege gleichzeitig an und liefert die Antwort sofort.

     

    Dabei heißt Quantencomputer nicht gleich Quantencomputer, denn es gibt verschiedene Verfahren, die man nutzt, um ans Ziel zu kommen. 

    IBM, Alphabet und Rigetti setzen auf Supraleitende Qubits: Hier werden keine Atome genutzt, sondern winzige elektrische Schaltkreise auf Chips. Mit Minus 273 Grad werden sie in den Quantenzustand versetzt. 

    IonQ hingegen setzt auf Ionen und hält sie mittels elektromagnetischen Feldern in der Luft fest und beschießt sie mit extrem feinen Lasern.

    Wir sprechen in unserem Podcast über den neuen Quanten-Boom. Die Chancen sind groß, das Risiko auch!

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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