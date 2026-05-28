Nach KI: Sind Quanten-Aktien der nächste Hype?

Der nächste Börsen-Hype rollt an: Quantencomputer. Die US-Regierung will Milliarden in die neue Zukunftstechnologie stecken, IBM gilt als möglicher Schlüsselkandidat.

Ein normaler Computer rechnet in 0 und 1 Bits. Ein Quantencomputer nutzt Qubits, die 0 und 1 gleichzeitig sein können. Ein Beispiel: Du hast 10 Schlüssel für dein Fahrradschloss und weißt nicht mehr, welcher der richtige ist. Der normale Computer würde einen nach den anderen testen. Ein Quantencomputer könnte alle 10 Schlüssel gleichzeitig testen. Praktisch hieße das ein unglaubliche Zunahme an Rechenleistung und Geschwindigkeit: Wenn Pharmafirmen beispielsweise nach neuen Krebsmedikamenten forschen oder Logistikriesen die perfekte Route für 5.000 Lkw weltweit berechnen wollen, gibt es oft mehr Möglichkeiten als Atome im Universum.