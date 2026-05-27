🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    ROUNDUP

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bau von immer mehr Rechenzentren stößt an Grenzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stromengpässe in Frankfurt verlagern Rechenzentren
    • AWS plant Rechenzentrum in Maintal ohne neues Kraftwerk
    • Bürger fordern transparente Kennzahlen und Information
    ROUNDUP - Bau von immer mehr Rechenzentren stößt an Grenzen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAINTAL (dpa-AFX) - Ob Streamingdienst, Online-Bestellung oder das Sichern von Daten in der Cloud - ohne leistungsfähige Rechenzentren geht im digitalen Leben so gut wie nichts. Vor allem im Rhein-Main-Gebiet, wo in Frankfurt einer der weltweit größten Internetknotenpunkte DE-CIX den Takt vorgibt, ist der Markt rasant gewachsen. Doch allmählich zeichnen sich die Grenzen dessen ab, was möglich oder gewollt ist.

    Im Kern steht dabei die Frage, wo denn der ganze Strom herkommen soll, um die energiehungrigen Serverfarmen zu versorgen. In Frankfurt sind die Probleme mit der Stromkapazität bereits sichtbar geworden. Große, leistungsstarke Neuanschlüsse können dort erst ab Mitte der 2030er-Jahre wieder bereitgestellt werden, ließ Energieversorger Mainova kürzlich wissen. Damit rückt das Umland stärker in den Blick.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    440,54€
    Basispreis
    2,76
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    386,86€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Maintal, die größte Stadt im Main-Kinzig-Kreis, liegt direkt vor den Toren Frankfurts. Dort will der Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) ein Rechenzentrum errichten. Erstmals in Deutschland hat die Tochter des US-Internetriesen Amazon jetzt versucht, mit einer öffentlichen Veranstaltung auf Bedenken der Bevölkerung einzugehen. Trotz Sommerhitze besuchten am Dienstagabend Dutzende Interessierte den von AWS veranstalteten "Infomarkt" im Bürgerhaus der Stadt.

    Proteste gegen anderes Rechenzentrum in Maintal

    Rechenzentren sind in der rund 40.000 Einwohner zählenden Stadt ein umstrittenes Thema. Proteste der Bürger hatten vor kurzem dazu geführt, dass der Konzern Edgeconnex seinen Plan, an einem anderen Standort in Maintal ebenfalls ein Rechenzentrum zu errichten, erst einmal wieder einkassiert hat und nun überprüfen will. Im Mittelpunkt der Kritik einer Maintaler Bürgerinitiative stand das Vorhaben, ein großes Gaskraftwerk zu errichten, das den Strom für das Rechenzentrum erzeugen sollte.

    AWS versucht, derartige Bedenken im Vorfeld auszuräumen. "Wir werden versuchen, die Fragen so zu beantworten, dass die Bürger und Bürgerinnen damit zufrieden sind und sehen, dass es wirklich eine gute Investition in die Gemeinde ist", sagt Thomas Blood von AWS.

    Kein neues Kraftwerk geplant

    Wichtiger Unterschied: Anders als bei den Edgeconnex-Plänen braucht die Amazon-Tochter für ihr Vorhaben kein neues Kraftwerk auf dem Gelände, sondern einen noch zu bauenden Anschluss an die Hochspannungsleitung sowie ein Umspannwerk. Es gebe bereits einen Vertrag mit den Übertragungsnetz-Betreibern, sonst würde AWS nicht in den Standort investieren, teilt das Unternehmen mit.

    AWS peile an, seinen Strombedarf weltweit bis 2040 ohne CO2-Emission zu decken, betont Blood. "Ziel ist, mit erneuerbaren Energien das Zentrum zu steuern und zu unterstützten." Er verweist auf Solar- und Windenergieprojekte etwa in der Nordsee, in die das Unternehmen investiert habe.

    Kühlwasser soll aus Regenwasser gewonnen werden

    Die von AWS angepeilte Fläche ist rund zehn Hektar groß und liegt in einem bestehenden Gewerbegebiet nahe der Autobahn 66. Voraussichtlich 93 Prozent des benötigten Kühlwassers des Rechenzentrums will AWS aus Regenwasser gewinnen und bis zu dreimal wiederverwenden. Der Rest soll aus Brauchwasser stammen. "Wenn es möglich ist, ist auch die Nutzung von Abwärme eine Option", betont Blood.

    Bürgermeister Monika Böttcher (parteilos) erwartet nicht, dass es bei dem Projekt der Amazon-Tochter zu ähnlichen Protesten der Bürger kommt wie bei den Plänen von Edgeconnex. Wegen der Nähe zum Internetknotenpunkt DE-CIX in Frankfurt sei Maintal ein attraktiver Standort für die Ansiedlung von Rechenzentren. "Wir gehen davon aus, dass es sich in beiden Fällen um eine Milliardeninvestition handeln würde", sagt sie.

    Die Stadt erhofft sich davon unter anderem Gewerbesteuereinnahmen, eine Stärkung als Wirtschaftsstandort und die mögliche Ansiedlung weiterer Betriebe. Zudem sei der Betrieb eines Rechenzentrums im Vergleich beispielsweise zu Logistik-Unternehmen mit einer deutlich geringen Verkehrsbelastung verbunden.

    Bürgermeisterin: Kommunen müssen stärker profitieren

    Wichtig wäre nach Meinung der Bürgermeisterin eine Reform der Gewerbesteuer für Rechenzentren. "Denn es braucht eine gerechtere Gewerbesteuer für Rechenzentren, die sich an der technischen Leistung und dem Energiebedarf der Rechenzentren orientiert - die bisherige Zerlegung der Gewerbesteueranteile von Rechenzentren nach Anzahl der Beschäftigten ist nicht mehr zeitgemäß." Würden die Kommunen stärker von diesem Vorteil profitieren, würde sich auch die Akzeptanz gegenüber solchen Großprojekten erhöhen.

    Auch wenn AWS bei dem Infomarkt sichtlich darum bemüht war, in der Bevölkerung für Akzeptanz zu werben, blieb das Unternehmen konkrete Kennziffern des geplanten Rechenzentrums schuldig - etwa zur Investitionssumme, der Mitarbeiterzahl oder zum Strombedarf. Das kritisiert auch die Bürgerinitiative, die sich gegen das Vorhaben von Edgeconnex gebildet hatte.

    Bürgerinitiative vermisst belastbare Informationen

    Es sei zwar im Sinne der Transparenz zu begrüßen, dass AWS vorab die Bürgerschaft von dem Vorhaben unterrichte, wenngleich die Einladung etwas kurzfristig erfolgt sei, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative, Thomas Schadt. "Es gibt aber keine belastbare Information zu wichtigen Kennzahlen wie Gesamtstrom- und Wasserverbrauch, zu Effizienz und zur Lagerung des Notstromdiesels", kritisiert er. Das wäre aber wichtig, um das Projekt als Ganzes einordnen zu können./mba/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 227,2 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +44,41 %/+81,23 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken durch Starlink/SpaceX (SpaceX‑IPO) und ob Satellitentechnik Deutsche Telekom/T‑Mobile US fundamental bedroht; Diskussion, ob Headlines Privatanleger stärker bewegen als Institutionelle; einige sehen keine kurzfristige Existenzbedrohung (Höttges‑Sicht), andere fürchten Kundenverlust über die US‑Tochter; technisch wird die 200‑Tage‑Linie (~29,4) als wichtig genannt, mit Spekulationen über Rückgang bis ~26.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Bau von immer mehr Rechenzentren stößt an Grenzen Ob Streamingdienst, Online-Bestellung oder das Sichern von Daten in der Cloud - ohne leistungsfähige Rechenzentren geht im digitalen Leben so gut wie nichts. Vor allem im Rhein-Main-Gebiet, wo in Frankfurt einer der weltweit größten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     