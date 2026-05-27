🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    OMP bringt Unison Express auf den Markt, um die Planung der Lieferkette von der Konzeption bis zur ersten Wertschöpfung zu beschleunigen

    Die einsatzbereite Lösung liefert durch bewährte Best Practices der Branche schnell einen Mehrwert

     

    ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 27. Mai 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Lieferkettenplanung, gab heute die Einführung von Unison Express bekannt – ein branchenspezifisches, einsatzbereites Planungsangebot für mittelständische Unternehmen, die über die Tools und Prozesse hinauswachsen möchten, die seinen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Unison Express ermöglicht es Teams, schnell einen Mehrwert zu realisieren und gleichzeitig eine solide Planungsgrundlage zu schaffen, die im Laufe der Zeit mit ihrem Unternehmen mitwächst.

     

    Von Tabellenkalkulationen zur strukturierten Planung

     

    Unternehmen aller Branchen stehen unter zunehmendem Druck, ihre Lieferkettenplanung zu modernisieren. Doch Implementierungsprojekte können langwierig, kostspielig und schwer zu rechtfertigen sein, insbesondere wenn Teams sich noch auf Tools und Prozesse verlassen, die ihren Anforderungen nicht mehr gerecht werden, wie Tabellenkalkulationen, Altsysteme und manuelle Koordination. Die Folge sind höhere operative Risiken sowie langsamere und weniger koordinierte Entscheidungsprozesse.

     

    Unison Express schließt diese Lücke, indem es eine sofort einsatzbereite, vollständige Planungslösung bereitstellt, die auf branchenspezifische Best Practices zugeschnitten ist und die neuesten KI-Fortschritte durch UnisonIQ nutzt. Teams erhalten durchgängige Transparenz, indem sie standort- und funktionsübergreifend einheitlich planen und fragmentierte, unzusammenhängende Arbeitsweisen hinter sich lassen.

     

    Transparenz und Mehrwert vom ersten Tag an

     

    Mit standardisierten Planungszyklen, vordefinierten Szenarien für alltägliche Planungsentscheidungen und integrierten Anleitungen für den Arbeitsalltag liefert Unison Express frühzeitig Mehrwert mit vorhersehbaren Zeitplänen und schneller Einführung. Auf derselben Grundlage wie Unison PlanningTM aufgebaut, spiegelt es mehr als vier Jahrzehnte Branchenerfahrung von OMP wider und ermöglicht eine nahtlose Erweiterung der Funktionen, wenn sich die Anforderungen weiterentwickeln.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    OMP bringt Unison Express auf den Markt, um die Planung der Lieferkette von der Konzeption bis zur ersten Wertschöpfung zu beschleunigen Die einsatzbereite Lösung liefert durch bewährte Best Practices der Branche schnell einen Mehrwert ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 27. Mai 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Lieferkettenplanung, gab heute die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     