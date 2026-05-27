OMP bringt Unison Express auf den Markt, um die Planung der Lieferkette von der Konzeption bis zur ersten Wertschöpfung zu beschleunigen

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 27. Mai 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Lieferkettenplanung, gab heute die Einführung von Unison Express bekannt – ein branchenspezifisches, einsatzbereites Planungsangebot für mittelständische Unternehmen, die über die Tools und Prozesse hinauswachsen möchten, die seinen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Unison Express ermöglicht es Teams, schnell einen Mehrwert zu realisieren und gleichzeitig eine solide Planungsgrundlage zu schaffen, die im Laufe der Zeit mit ihrem Unternehmen mitwächst.

Von Tabellenkalkulationen zur strukturierten Planung

Unternehmen aller Branchen stehen unter zunehmendem Druck, ihre Lieferkettenplanung zu modernisieren. Doch Implementierungsprojekte können langwierig, kostspielig und schwer zu rechtfertigen sein, insbesondere wenn Teams sich noch auf Tools und Prozesse verlassen, die ihren Anforderungen nicht mehr gerecht werden, wie Tabellenkalkulationen, Altsysteme und manuelle Koordination. Die Folge sind höhere operative Risiken sowie langsamere und weniger koordinierte Entscheidungsprozesse.

Unison Express schließt diese Lücke, indem es eine sofort einsatzbereite, vollständige Planungslösung bereitstellt, die auf branchenspezifische Best Practices zugeschnitten ist und die neuesten KI-Fortschritte durch UnisonIQ nutzt. Teams erhalten durchgängige Transparenz, indem sie standort- und funktionsübergreifend einheitlich planen und fragmentierte, unzusammenhängende Arbeitsweisen hinter sich lassen.

Transparenz und Mehrwert vom ersten Tag an

Mit standardisierten Planungszyklen, vordefinierten Szenarien für alltägliche Planungsentscheidungen und integrierten Anleitungen für den Arbeitsalltag liefert Unison Express frühzeitig Mehrwert mit vorhersehbaren Zeitplänen und schneller Einführung. Auf derselben Grundlage wie Unison PlanningTM aufgebaut, spiegelt es mehr als vier Jahrzehnte Branchenerfahrung von OMP wider und ermöglicht eine nahtlose Erweiterung der Funktionen, wenn sich die Anforderungen weiterentwickeln.