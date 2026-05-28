🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Der Griff nach den Sternen

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Robotik jetzt der Weltraum: Schaeffler zündet nächste Fantasie-Rakete

    Weltraum-Aktien sind vor dem SpaceX-IPO hip wie noch nie und jetzt spielt auch Schaeffler mit. Der MDAX-Konzern kommt mit dem Satellitenspezialist Spire Global ins Geschäft. Nicht nur die Zukunftsfantasie steigt!

    Für Sie zusammengefasst
    Der Griff nach den Sternen - Nach Robotik jetzt der Weltraum: Schaeffler zündet nächste Fantasie-Rakete
    Foto: DAll-E

    Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler sucht seine Zukunft nicht mehr nur auf der Straße, sondern zunehmend auch im Orbit. Das Unternehmen steigt in das Raumfahrtgeschäft ein und hat dafür eine Absichtserklärung mit dem US-Satellitenhersteller Spire Global vereinbart.

    Im Zentrum der Kooperation steht der Aufbau von Lieferketten für Satellitensysteme. Schaeffler und Spire wollen bis Ende des Jahrzehnts ein eigenständiges europäisches Geschäftsfeld im Raumfahrtbereich etablieren. Dieses soll Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Wetter, zivile Sicherheit und kritische Infrastruktur bedienen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schaeffler!
    Short
    12,00€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 9,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    9,61€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 7,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Exklusiv für wallstreetONLINE-LeserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Für Schaeffler ist das mehr als nur ein PR-Ausflug ins All. Konzernchef Klaus Rosenfeld sprach von einer Win-Win-Situation für beide Seiten. In einem ersten Schritt gehe es zwar nur um kleinere Stückzahlen. Doch die Zielmarke ist ambitioniert: "Unsere Ambition ist es, bis 2030 auf einen Umsatz aus der Partnerschaft von rund 250 Millionen Euro zu kommen."

    Kleine Bauteile, große Mission

    Schaeffler soll unter anderem sogenannte Reaction Wheels liefern. Diese hochkomplexen Schwungräder sind zentrale Bauteile für Satelliten. Sie helfen dabei, die Position eines Satelliten in der Umlaufbahn präzise zu steuern und ihn korrekt auszurichten.

    Genau hier kann Schaeffler seine industrielle Stärke ausspielen: Präzisionsfertigung, Hochleistungskomponenten, Serienkompetenz und Erfahrung mit komplexen mechanischen Systemen. Was bislang vor allem in Autos, Maschinen und Industrieanlagen gefragt war, wird künftig auch im Weltraum gebraucht werden.

    Für Spire wiederum geht es um eine stabilere europäische Industriebasis. Das Unternehmen eröffnete bereits 2025 eine Fertigungsstätte in München. Spire-Chefin Theresa Condor sagte: "Mit Schaeffler verbindet uns eine langfristige Vision für eine eigenständige europäische Raumfahrtindustrie, die in Europa selbst entwickelt, aufgebaut und betrieben wird."

    Weniger Auto, mehr Zukunftsfantasie

    Der Schritt passt zur größeren Strategie von Schaeffler. Der Konzern hängt nach wie vor stark am Automobilgeschäft. Dort beliefert Schaeffler Hersteller unter anderem mit Komponenten für Antriebsstränge. Doch die Branche schwächelt: Transformation, Preisdruck, schleppende E-Mobilität und globale Unsicherheiten belasten viele klassische Zulieferer.

    Das Management versucht deshalb, Schaeffler breiter aufzustellen. Neben Raumfahrt setzt der Konzern inzwischen auch auf Rüstung und humanoide Roboter für die Industrie. Am Rüstungsstandort München wurde bereits eine eigene Defence-Tochter angesiedelt, in der nun auch die Raumfahrtaktivitäten gebündelt werden sollen.

    Bis 2035 sollen neue Geschäftsfelder wie Raumfahrt, Defence und Robotik rund 10 Prozent zum Gesamtumsatz beitragen. Das ist noch kein kompletter Strategiewechsel, aber ein klares Signal: Schaeffler will nicht länger nur als klassischer Autozulieferer wahrgenommen werden.

    Space-Fantasie trifft Börsenhype

    Der Zeitpunkt ist geschickt. Weltraum-Aktien haben an der Börse wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung, Verteidigung, Wetterdaten und kritische Infrastruktur gelten als Wachstumsmärkte. Gleichzeitig steigt in Europa der Wunsch nach größerer technologischer Unabhängigkeit.

    Genau in diese Lücke will Schaeffler stoßen. Der Konzern bringt industrielle Fertigungskompetenz mit, Spire die Raumfahrt- und Satellitenerfahrung. Noch steht die Partnerschaft am Anfang. Die geplanten Umsätze sind im Verhältnis zum Gesamtkonzern überschaubar. Aber an der Börse zählt bei solchen Themen oft nicht nur der aktuelle Umsatz, sondern die Fantasie.

    Und die könnte nach den zuletzt eher blassen Robotik-Schlagzeilen wieder zulegen.

    Mein Tipp: Das könnte erst der Anfang sein

    Schaeffler bleibt vorerst ein Auto- und Industriezulieferer. Doch mit der Kooperation mit Spire Global bekommt die Aktie ein neues Zukunftsthema: Raumfahrttechnologie made in Europe. Die geplanten 250 Millionen Euro Umsatz bis 2030 sind für den Konzern noch kein Gamechanger, aber ein wichtiges Signal.

    Spire scheint auch nicht das Ende der Geschichte zu sein, sondern eine Referenz-Kooperation, die neue Partner auf den Plan rufen könnte. "Wir werden uns aber selbstverständlich auch anderen Interessenten nicht verschließen", sagte Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld der Deutschen Presse-Agentur.

    Nachdem das Thema Robotik bei Schaeffler zuletzt etwas eingeschlafen ist, kommt mit der Weltraumkooperation neue Fantasie zurück. Für Anleger könnte genau das spannend sein: ein klassischer Industriewert, der sich schrittweise neue Wachstumsfelder erschließt und plötzlich ein Stück Space-Hype abbekommt.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

     

     


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,61, was eine Steigerung von +5,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Griff nach den Sternen Nach Robotik jetzt der Weltraum: Schaeffler zündet nächste Fantasie-Rakete Weltraum-Aktien sind vor dem SpaceX-IPO hip wie noch nie und jetzt spielt auch Schaeffler mit. Der MDAX-Konzern kommt mit dem Satellitenspezialist Spire Global ins Geschäft. Nicht nur die Zukunftsfantasie steigt!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     