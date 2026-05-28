Der Griff nach den Sternen
Nach Robotik jetzt der Weltraum: Schaeffler zündet nächste Fantasie-Rakete
Weltraum-Aktien sind vor dem SpaceX-IPO hip wie noch nie und jetzt spielt auch Schaeffler mit. Der MDAX-Konzern kommt mit dem Satellitenspezialist Spire Global ins Geschäft. Nicht nur die Zukunftsfantasie steigt!
- Schaeffler steigt mit Spire in die Raumfahrt ein
- Reaction Wheels und präzise Serienkompetenz im All
- Ziel rund 250 Millionen Euro Umsatz bis 2030
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Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler sucht seine Zukunft nicht mehr nur auf der Straße, sondern zunehmend auch im Orbit. Das Unternehmen steigt in das Raumfahrtgeschäft ein und hat dafür eine Absichtserklärung mit dem US-Satellitenhersteller Spire Global vereinbart.
Im Zentrum der Kooperation steht der Aufbau von Lieferketten für Satellitensysteme. Schaeffler und Spire wollen bis Ende des Jahrzehnts ein eigenständiges europäisches Geschäftsfeld im Raumfahrtbereich etablieren. Dieses soll Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Wetter, zivile Sicherheit und kritische Infrastruktur bedienen.