Nach Robotik jetzt der Weltraum: Schaeffler zündet nächste Fantasie-Rakete

Für Schaeffler ist das mehr als nur ein PR-Ausflug ins All. Konzernchef Klaus Rosenfeld sprach von einer Win-Win-Situation für beide Seiten. In einem ersten Schritt gehe es zwar nur um kleinere Stückzahlen. Doch die Zielmarke ist ambitioniert: "Unsere Ambition ist es, bis 2030 auf einen Umsatz aus der Partnerschaft von rund 250 Millionen Euro zu kommen."

Kleine Bauteile, große Mission

Schaeffler soll unter anderem sogenannte Reaction Wheels liefern. Diese hochkomplexen Schwungräder sind zentrale Bauteile für Satelliten. Sie helfen dabei, die Position eines Satelliten in der Umlaufbahn präzise zu steuern und ihn korrekt auszurichten.

Genau hier kann Schaeffler seine industrielle Stärke ausspielen: Präzisionsfertigung, Hochleistungskomponenten, Serienkompetenz und Erfahrung mit komplexen mechanischen Systemen. Was bislang vor allem in Autos, Maschinen und Industrieanlagen gefragt war, wird künftig auch im Weltraum gebraucht werden.

Für Spire wiederum geht es um eine stabilere europäische Industriebasis. Das Unternehmen eröffnete bereits 2025 eine Fertigungsstätte in München. Spire-Chefin Theresa Condor sagte: "Mit Schaeffler verbindet uns eine langfristige Vision für eine eigenständige europäische Raumfahrtindustrie, die in Europa selbst entwickelt, aufgebaut und betrieben wird."

Weniger Auto, mehr Zukunftsfantasie

Der Schritt passt zur größeren Strategie von Schaeffler. Der Konzern hängt nach wie vor stark am Automobilgeschäft. Dort beliefert Schaeffler Hersteller unter anderem mit Komponenten für Antriebsstränge. Doch die Branche schwächelt: Transformation, Preisdruck, schleppende E-Mobilität und globale Unsicherheiten belasten viele klassische Zulieferer.

Das Management versucht deshalb, Schaeffler breiter aufzustellen. Neben Raumfahrt setzt der Konzern inzwischen auch auf Rüstung und humanoide Roboter für die Industrie. Am Rüstungsstandort München wurde bereits eine eigene Defence-Tochter angesiedelt, in der nun auch die Raumfahrtaktivitäten gebündelt werden sollen.

Bis 2035 sollen neue Geschäftsfelder wie Raumfahrt, Defence und Robotik rund 10 Prozent zum Gesamtumsatz beitragen. Das ist noch kein kompletter Strategiewechsel, aber ein klares Signal: Schaeffler will nicht länger nur als klassischer Autozulieferer wahrgenommen werden.

Space-Fantasie trifft Börsenhype

Der Zeitpunkt ist geschickt. Weltraum-Aktien haben an der Börse wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung, Verteidigung, Wetterdaten und kritische Infrastruktur gelten als Wachstumsmärkte. Gleichzeitig steigt in Europa der Wunsch nach größerer technologischer Unabhängigkeit.

Genau in diese Lücke will Schaeffler stoßen. Der Konzern bringt industrielle Fertigungskompetenz mit, Spire die Raumfahrt- und Satellitenerfahrung. Noch steht die Partnerschaft am Anfang. Die geplanten Umsätze sind im Verhältnis zum Gesamtkonzern überschaubar. Aber an der Börse zählt bei solchen Themen oft nicht nur der aktuelle Umsatz, sondern die Fantasie.

Und die könnte nach den zuletzt eher blassen Robotik-Schlagzeilen wieder zulegen.

Mein Tipp: Das könnte erst der Anfang sein

Schaeffler bleibt vorerst ein Auto- und Industriezulieferer. Doch mit der Kooperation mit Spire Global bekommt die Aktie ein neues Zukunftsthema: Raumfahrttechnologie made in Europe. Die geplanten 250 Millionen Euro Umsatz bis 2030 sind für den Konzern noch kein Gamechanger, aber ein wichtiges Signal.

Spire scheint auch nicht das Ende der Geschichte zu sein, sondern eine Referenz-Kooperation, die neue Partner auf den Plan rufen könnte. "Wir werden uns aber selbstverständlich auch anderen Interessenten nicht verschließen", sagte Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld der Deutschen Presse-Agentur.

Nachdem das Thema Robotik bei Schaeffler zuletzt etwas eingeschlafen ist, kommt mit der Weltraumkooperation neue Fantasie zurück. Für Anleger könnte genau das spannend sein: ein klassischer Industriewert, der sich schrittweise neue Wachstumsfelder erschließt und plötzlich ein Stück Space-Hype abbekommt.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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