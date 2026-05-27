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    AKTIE IM FOKUS

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    Weltraumrally bei US-Werten erfasst auch Schaeffler

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler-Aktie sprang intraday bis zu 16 Prozent
    • Schaeffler baut Schwungräder für Spire, peilt 250 Mio
    • US-Weltraumhype und NASA-Aufträge stützen Raumaktien
    AKTIE IM FOKUS - Weltraumrally bei US-Werten erfasst auch Schaeffler
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Schaeffler sind am Mittwoch dem US-Hype im Bereich der Raumfahrttechnologie gefolgt. Der Kurs sprang in der Spitze um 16 Prozent auf 11,62 Euro und näherte sich dem Jahreshoch bei knapp 12 Euro, das im Januar den höchsten Stand seit 2018 markiert hatte. Zuletzt war das Plus noch 13 Prozent groß. Das reichte für den ersten Platz im festen MDax der mittelgroßen Werte.

    Schaeffler will für das US-Unternehmen Spire Global sogenannte Reaction Wheels bauen, also Schwungräder für Satelliten. Damit treffen die Franken den Nerv der Anleger - denn ein Hype, der momentan um Weltraumaktien in den USA läuft, kommt nun auch Schaeffler zugute.

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    Der Auto- und Industriezulieferer will sich unabhängiger von der Autoindustrie machen - und neben humanoiden Robotern in einer zweiten Trendbranche eine Rolle spielen. Die für Spire produzierten Teile sind notwendig, um Satelliten in der Umlaufbahn auf Kurs und in der richtigen Position zu halten. In den nächsten fünf Jahren will das Unternehmen mit den Amerikanern ein Umsatzvolumen von 250 Millionen Euro erreichen. Spire soll der erste große Kunde für die Raumfahrt-Ambitionen werden.

    In den USA wurde am Vortag die Branchenfantasie weiter angeheizt davon, dass die US-Weltraumbehörde Nasa dreistellige Millionenaufträge für Mondmissionen vergeben hat. In Raumfahrtwerte wird dort aber schon länger viel Fantasie für einen angekündigten Giga-Börsengang der Elon-Musk-Firma SpaceX eingepreist. Der US-Fernsehsender CNBC warf am Vortag in den Raum, dass Musk darauf hinarbeiten könnte, SpaceX mit dem Elektroautobauer Tesla zu kombinieren. Dies hievte am Mittwoch die Tesla-Aktien in New York vorbörslich mit mehr als zwei Prozent ins Plus.

    Sinnbilder für die Weltraumrally in den Vereinigten Staaten sind Aktien wie Redwire , Firefly , York Space oder Arxis , aber auch Satelliten-Kommunikationsanbieter wie Viasat oder AST SpaceMobile . Die Aktien von Redwire, einem Anbieter von Weltrauminfrastrukturtechnologie, zogen am Mittwoch vorbörslich nochmals prozentual zweistellig an. Binnen einer Woche hatten sie ihren Wert vorher schon um die Hälfte gesteigert./tih/la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,91 % und einem Kurs von 74,07 auf Tradegate (27. Mai 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +10,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -61,84 %/+25,02 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursrisiken von Tesla: breite Kritik an massiver Überbewertung (z. B. Faktor 20), Zweifel an der fundamentalen Stärke trotz Robotaxi-Story, Skepsis gegenüber technischen Supports/Fibonacci, Sorgen über Konkurrenz (chinesische Nachbauten), mögliche Verzahnung/Fusion mit SpaceX und daraus resultierende Bewertungs‑ und Strukturfragen sowie das Zinsumfeld als Auslöser für Kursverluste.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    AKTIE IM FOKUS Weltraumrally bei US-Werten erfasst auch Schaeffler Aktien von Schaeffler sind am Mittwoch dem US-Hype im Bereich der Raumfahrttechnologie gefolgt. Der Kurs sprang in der Spitze um 16 Prozent auf 11,62 Euro und näherte sich dem Jahreshoch bei knapp 12 Euro, das im Januar den höchsten Stand seit 2018 …
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