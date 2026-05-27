Dresdner Werk rüstet Business-Class für Lufthansa-A380 um
- Lufthansa lässt sechs A380 in Dresden umrüsten
- Business-Class mit breiteren Sitzen und Bildschirmen
- Umbau und Wartung der sechs A380 bis 2027
DRESDEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa lässt sechs Maschinen vom Typ A380 in den Elbe Flugzeugwerken in Dresden umrüsten. Künftig solle die Business-Class noch mehr Komfort und Privatsphäre bieten, teilte die Lufthansa Group mit. Unter anderem gehe es um breitere Sitze und ein Entertainment-System.
Zusätzlich zur Modernisierung der Business-Class werden an den Flugzeugen Routine-Wartungsarbeiten vorgenommen. Bis Mitte 2027 sollen die sechs A380 umgerüstet sein.
Die Elbe Flugzeugwerke - eine Tochtergesellschaft von ST Engineering (Singapur) und Airbus mit 650 Millionen Euro Umsatz (2024) - rüsten unter anderem Passagierflugzeuge zu Frachtflugzeugen um. Momentan hat das Unternehmen mehr als 2.000 Mitarbeiter./jos/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 176,3 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,89 %/+8,15 % bedeutet.
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