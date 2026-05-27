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    Dresdner Werk rüstet Business-Class für Lufthansa-A380 um

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa lässt sechs A380 in Dresden umrüsten
    • Business-Class mit breiteren Sitzen und Bildschirmen
    • Umbau und Wartung der sechs A380 bis 2027
    Dresdner Werk rüstet Business-Class für Lufthansa-A380 um
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DRESDEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa lässt sechs Maschinen vom Typ A380 in den Elbe Flugzeugwerken in Dresden umrüsten. Künftig solle die Business-Class noch mehr Komfort und Privatsphäre bieten, teilte die Lufthansa Group mit. Unter anderem gehe es um breitere Sitze und ein Entertainment-System.

    Zusätzlich zur Modernisierung der Business-Class werden an den Flugzeugen Routine-Wartungsarbeiten vorgenommen. Bis Mitte 2027 sollen die sechs A380 umgerüstet sein.

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    Die Elbe Flugzeugwerke - eine Tochtergesellschaft von ST Engineering (Singapur) und Airbus mit 650 Millionen Euro Umsatz (2024) - rüsten unter anderem Passagierflugzeuge zu Frachtflugzeugen um. Momentan hat das Unternehmen mehr als 2.000 Mitarbeiter./jos/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 176,3 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,89 %/+8,15 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Trading‑Chancen und hohe Volatilität bei der Lufthansa‑Aktie: Einstiege um rund 7,47–7,78 € und Verkäufe bei ~8,50 € mit 5–10%‑Bewegungen, Diskussionen zu Volatilitätsanstieg (VDAX), Sommerloch‑Risiko und Kurszielen 8,50–9 €. Fundamental werden positive Impulse wie die Rücknahme der Ticketsteuer, Produktauszeichnung und Dividendenauszahlungen sowie Vorwürfe zu Insidergeschäften/Marktmanipulation thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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