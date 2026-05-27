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    ROUNDUP

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    Schaeffler beliefert Satelliten-Hersteller - Aktie zieht deutlich an

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler baut Schwungräder für Spire Satelliten
    • Aktie steigt bis zu 16 Prozent nach Ankündigung
    • 250 Millionen Euro Umsatz mit Spire in fünf Jahren
    ROUNDUP - Schaeffler beliefert Satelliten-Hersteller - Aktie zieht deutlich an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der fränkische Zulieferer Schaeffler steigt auf seinem Weg, sich unabhängiger von der Autoindustrie zu machen, in die Raumfahrttechnologie ein. Für das börsennotierte US-Unternehmen Spire Global will Schaeffler hochkomplexe Schwungräder, sogenannte Reaction Wheels, für Satelliten bauen. Die Teile sind notwendig, um Satelliten in der Umlaufbahn auf Kurs und in der richtigen Position zu halten. Spire eröffnete 2025 in München eine Fertigungsstätte. Am Finanzmarkt löste das Vorhaben bei den Anlegern Freude aus.

    Die im MDax notierte Schaeffler-Aktie zog am Nachmittag um 13 Prozent auf 11,32 Euro an. In der Spitze lag das Plus gar bei um die 16 Prozent. Der Kurs ist damit auf dem Weg, seine Delle der vergangenen Monate wettzumachen, und nahm wieder sein Mehrjahreshoch von 11,98 Euro aus dem Januar ins Visier. Seit Tagen facht die Fantasie um Weltraumaktien vor dem bevorstehenden Mega-Börsengang des US-Raumkonzerns SpaceX von Elons Musk die Euphorie von Investoren an. Vorher hatten schon die Aussichten auf gute Geschäfte rund um humanoide Roboter die Schaeffler-Aktien angetrieben.

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    250 Millionen Euro Umsatz in fünf Jahren

    Spire soll der erste große Kunde für die Raumfahrt-Ambitionen von Schaeffler werden. "Wir werden uns aber selbstverständlich auch anderen Interessenten nicht verschließen", sagte Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld der Deutschen Presse-Agentur. In den nächsten fünf Jahren soll mit Spire ein Umsatzvolumen in Höhe von 250 Millionen Euro erreicht werden.

    "Mit Schaeffler verbindet uns eine langfristige Vision für eine eigenständige europäische Raumfahrtindustrie, die in Europa selbst entwickelt, aufgebaut und betrieben wird", sagte Theresa Condor, Vorstandschefin von Spire Global. Ziel sei eine eigenständigere, verlässliche europäische Industriebasis, mit der sich Geschwindigkeit und Größenordnung erreichen ließen, wie sie moderne Raumfahrtmissionen erforderten.

    Weniger Abhängigkeit vom Auto

    Rosenfeld versucht seit geraumer Zeit, Schaeffler breiter aufzustellen und die Abhängigkeit des Zulieferers von der schwächelnden Automobilindustrie zu reduzieren. Zuletzt hatte Schaeffler bereits den Einstieg in Geschäfte mit humanoiden (menschenähnlichen) Robotern sowie in die Rüstungsindustrie angekündigt. Hierzu wurde am Rüstungsstandort München eine eigene Defence-Tochter angesiedelt, bei der nun auch die Raumfahrtaktivitäten gebündelt werden. "Wir meinen es ernst mit diesen Themen", sagte Rosenfeld.

    Der Produktionsschwerpunkt von Schaeffler liegt weiter in der Autoindustrie, wo das Unternehmen Fahrzeughersteller etwa mit Komponenten für Antriebsstränge beliefert. Aufgrund nationaler und internationaler Schwierigkeiten in der Branche blieb Wachstum in traditionellen Feldern zuletzt jedoch aus. Im ersten Quartal war Schaeffler nur noch in der Sparte E-Mobilität gewachsen./dm/DP/men/err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 33.094 auf Ariva Indikation (27. Mai 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +31,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 10,47 Mrd..

    Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -10,07 %/-28,06 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Schaefflers strategische Diversifikation in Raumfahrt, Robotik, Elektromobilität und Industrie 4.0, etwa die Kooperation mit Spire (Ziel: rund 250 Mio. € Umsatz in 5 Jahren) und den Pilot­einsatz humanoider Roboter sowie eine Beteiligung an Agility. Diskutiert werden daraus resultierende Fundamentaldaten, Skalierungspotenzial, Liefer‑/Sicherheitsrisiken (China‑Bezug) und die technische Marktreaktion: Aktie testet die 10‑€‑Marke.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

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    dpa-AFX
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