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    Bürgerinitiative fordert neues Gutachten zu Flughafenausbau Leipzig-Halle

    Für Sie zusammengefasst
    • Bürgerinitiative fordert neues unabhängiges Gutachten
    • Initiative nennt 15.500 weniger Flugbewegungen
    • Klagen beim OVG Bautzen und Umweltklagen anhängig
    Bürgerinitiative fordert neues Gutachten zu Flughafenausbau Leipzig-Halle
    Foto: Boris Roessler - dpa

    LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Im Streit um den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle drängt eine Bürgerinitiative auf ein neues Verkehrsgutachten. Die Initiative "Gegen die neue Flugroute" forderte die Landesdirektion Sachsen auf, die bisherigen Prognosen zur Entwicklung des Luftverkehrs umfassend überprüfen zu lassen. Hintergrund seien aus Sicht der Initiative deutliche Abweichungen zwischen früheren Prognosen und der tatsächlichen Entwicklung des Frachtverkehrs.

    Zweifel an bisherigen Prognosen

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    In einem Schreiben an die Landesdirektion argumentiert die Initiative, die bisherigen Gutachten der Intraplan Consult GmbH hätten das Wachstum des Luftverkehrs systematisch überschätzt. Als Beispiel verweist sie auf eine nach unten korrigierte Verkehrsprognose für den Flughafen München. Auch am Flughafen Leipzig/Halle liege die tatsächliche Zahl der Flugbewegungen seit Jahren deutlich unter den früheren Erwartungen. Für 2024 nennt die Initiative rund 15.500 Flugbewegungen weniger als ursprünglich prognostiziert.

    Die Initiative fordert deshalb ein "neues, unabhängiges und wissenschaftlich nachvollziehbares Verkehrsgutachten". Bis dahin sollte man von weiteren Ausbauentscheidungen Abstand nehmen.

    Verfahren weiter anhängig

    Unterdessen laufen vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen weiterhin mehrere Klagen gegen den Ausbau. Nach Angaben des Gerichtssprechers Peter Kober werden derzeit Termine mit den Beteiligten abgestimmt. Die mündliche Verhandlung soll nach derzeitiger Planung Anfang November beginnen und voraussichtlich mehrere Tage dauern. Dem Gericht zufolge sollen zahlreiche Sachverständige gehört werden. Wegen des erwarteten Platzbedarfs ist die Verhandlung im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Bautzen geplant.

    Kritik von Umweltverbänden und Anwohnern

    Gegen den sogenannten Planänderungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen hatten unter anderem die Landesverbände des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die Stadt Schkeuditz, mehrere Gewerbetreibende sowie Privatpersonen Klage eingereicht. Die Kläger sehen in dem Vorhaben unter anderem Verstöße gegen Klima-, Umwelt- und Naturschutzrecht. Die Mitteldeutsche Flughafen AG hatte für das Projekt früher Investitionen von rund 500 Millionen Euro angekündigt. Ziel ist es, die Abfertigungskapazitäten für Fracht deutlich zu erhöhen./djj/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 8,408 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,85 %/+8,20 % bedeutet.




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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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