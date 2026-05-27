Hessen-Projekt wirbt Millionen für Kernfusion ein

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) bezeichneten die Zusage als großen Schritt, um Hessen zu einem führenden Standort für Spitzenforschung und Entwicklung der laserbasierten Kernfusion auszubauen.

WIESBADEN/BIBLIS (dpa-AFX) - Das südhessische Kernfusions-Start-Up "Focused Energy" hat 240 Millionen US-Dollar (206 Mio Euro) zur Weiterentwicklung seiner Technologie eingeworben. Am einstigen Kernkraft-Standort Biblis soll das erste Laserfusions-Kraftwerk der Welt entstehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Kernfusion ahmt den Prozess nach, der in der Sonne Energie erzeugt. Es gibt bei der Fusion keine Co2-Emissionen und deutlich geringere Mengen radioaktiver Abfälle als bei der Kernspaltung.

Die Mittel kommen laut einer Mitteilung der Staatskanzlei unter anderem von RWE , der Bundesagentur für Sprunginnovationen sowie europäisch und hessisch kontrollierten Förderfonds. Der Lead-Investor Prime Movers Lab stammt aus den USA. Focused Energy wurde 2021 aus der TU Darmstadt gegründet./ceb/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,14 % und einem Kurs von 54,68 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -2,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,02 %. Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 40,97 Mrd.. RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +9,99 %/+19,00 % bedeutet.



