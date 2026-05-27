UBS senkt Ziel für Stellantis auf 9,50 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 7,05 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +12,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 20,36 Mrd..

Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +41,78 %/+27,61 % bedeutet.