ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Stellantis auf 9,50 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel Stellantis auf 9,50 Euro global
- Ziele vom Kapitalmarkttag noch nicht eingepreist
- Erfolg bis 2028 hängt vom US-Marktanteilsgewinn ab
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 9,70 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Autokonzerns vom Kapitalmarkttag seien noch nicht einmal im Entferntesten eingepreist, schrieb Patrick Hummel am Dienstagnachmittag. Die meisten Anleger, mit denen er seither gesprochen habe, agierten nach dem Motto "Wir glauben nur, was wir sehen". Das größte Risiko der Ziele bis 2028 sei, dass sie vom Rückgewinn von Marktanteilen in den USA abhingen, ohne dabei die Preise zu untergraben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 7,05 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +12,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 20,36 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +41,78 %/+27,61 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 9,50 Euro
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Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
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"Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr./men/jha/"
10%, das ist schon ein Hammer, bin gespannt auf den 14.04.
Ich bin in Stellantis schon seit Jahren investiert und bin aktuell natürlich auch deutlich im Minus !
Warum ärgerst du dich um die paar Prozent minus, da sieht das bei meiner Position, aktuell wesentlich schlimmer aus ?
Wenn man jetzt mittel- bis langfristig denkt, dann sollte das jetzt eine gute Chance sein.
Aber man braucht natürlich Geduld.
Die Verkaufszahlen vom Februar in Italien sind sehr gut. Stellantis machte