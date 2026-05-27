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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Ziel für Stellantis auf 9,50 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kursziel Stellantis auf 9,50 Euro global
    • Ziele vom Kapitalmarkttag noch nicht eingepreist
    • Erfolg bis 2028 hängt vom US-Marktanteilsgewinn ab
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für Stellantis auf 9,50 Euro - 'Buy'
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 9,70 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Autokonzerns vom Kapitalmarkttag seien noch nicht einmal im Entferntesten eingepreist, schrieb Patrick Hummel am Dienstagnachmittag. Die meisten Anleger, mit denen er seither gesprochen habe, agierten nach dem Motto "Wir glauben nur, was wir sehen". Das größte Risiko der Ziele bis 2028 sei, dass sie vom Rückgewinn von Marktanteilen in den USA abhingen, ohne dabei die Preise zu untergraben./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 7,05 auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +12,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 20,36 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +41,78 %/+27,61 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 9,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,50, was eine Steigerung von +35,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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